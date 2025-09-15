Mañana de caos en A Coruña con cuatro accidentes de tráfico y dos motoristas heridos

La lluvia y la vuelta a la rutina marcaron la mañana de este lunes en A Coruña con varios accidentes en las carreteras de la ciudad.

Desde las 8:00 horas, la Policía Local ha registrado hasta cuatro siniestros. Dos motoristas resultaron heridos: uno en una colisión en la avenida Finisterre con la calle Barcelona y otro, pocos minutos después, en la avenida García Sabell.

Como suele ocurrir en jornadas de tráfico intenso y lluvia, un accidente múltiple entre tres vehículos colapsó en Alfonso Molina, provocando atascos tanto en la AC-11 como en la AP-9, al producirse en la incorporación de ambas vías a la calzada de entrada a la ciudad.

Por otra parte, a las 8:00 horas también se produjo otro accidente en la ronda de Outeiro, a la altura del portal 190, aunque por el momento apenas hay datos disponibles.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de Quincemil - EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

