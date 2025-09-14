Los bomberos de A Coruña comprueban la pasarela peatonal entre estaciones tras desprendimientos

Los bomberos de A Coruña cortaron el acceso a la pasarela peatonal que conecta las estaciones de tren y autobús, tras la caída de desconchados de hormigón sobre la calzada de la avenida de Alfonso Molina.

El incidente comenzó el sábado por la noche, cuando el parque de bomberos recibió a las 21:42 horas un aviso por desprendimientos en la estructura. Los restos cayeron a la vía de tráfico rodado, por lo que acudieron para realizar una revisión y señalización de la zona, con el fin de que los técnicos del Departamento de Infraestructuras la revisasen al día siguiente.

Este domingo, a la luz del día, los bomberos regresaron para reforzar la seguridad y colocaron vallas de prohibido el paso a la altura de la calle Marqués de Figueroa, dejando la pasarela cerrada al público hasta que se realice una la evaluación de su estado.

El Concello da Coruña tiene previsto iniciar en las próximas semanas las obras de renovación de esta estructura, con un presupuesto superior a un millón de euros, cuyo objetivo principal es reforzar la seguridad de los peatones que la utilizan a diario.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local aprobó la semana pasada la salida a concurso de un contrato para el mantenimiento del resto de pasarelas y puentes peatonales de la ciudad.

Vale, entonces la noticia principal no es la obra futura, sino la intervención de los bomberos por los desprendimientos. La renovación de la pasarela queda como contexto. En ese caso, el titular debería resaltar la actuación:

Algunas propuestas:

Los bomberos intervienen en la pasarela entre estaciones de A Coruña por la caída de fragmentos de hormigón Caen restos de hormigón de la pasarela de Alfonso Molina y los bomberos aseguran la zona Los bomberos acuden a la pasarela entre estaciones tras detectarse desprendimientos de hormigón Intervención de los bomberos en la pasarela de Alfonso Molina por riesgo de desprendimientos Los bomberos aseguran la pasarela entre estaciones de A Coruña tras un desprendimiento

¿Quieres que el titular suene más urgente/impactante (centrado en el riesgo) o más tranquilizador (centrado en que los bomberos ya actuaron)?