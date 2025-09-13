Dos jinetes alados sorprenden a los vecinos del barrio de Matogrande en A Coruña Cedida

Este viernes por la noche, los vecinos y viandantes del barrio de Matogrande, en A Coruña, se llevaron una inesperada sorpresa al cruzarse con dos jinetes ataviados con capas con alas luminosas.

Un vídeo compartido en redes sociales por el Esteban Velasco, y cedido a Quincemil, inmortaliza el peculiar paseo de estas dos personas por una de las plazas del barrio, acompañado del texto: "Comienza el nuevo año escolar en Matogrande. Ya son dos los jinetes alados".

El curioso espectáculo, que llamó la atención de quienes se encontraban por la zona, ya acumula más de 10.000 visitas en X y ha generado todo tipo de comentarios al respecto de esta peculiar forma de dar comienzo al curso escolar.