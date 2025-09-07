Este es el próximo puente que se celebrará en A Coruña: 3 días de fiesta para un mini viaje

Con la llegada de septiembre son muchos los que vuelven a la rutina con las pilas recargadas para afrontar lo que queda de año, mientras que otros ya están pensando en cuándo será el siguiente puente para hacer una mini escapada o descansar alejado del entorno laboral.

Los próximos festivos, 1 de noviembre y 6 de diciembre caen en sábado, por lo que habrá que esperar hasta el 8 de diciembre para disfrutar de un puente de tres días, con motivo de la celebración del día de la Inmaculada Concepción. Así, todavía queda una espera de tres meses.

Día de la Inmaculada Concepción, festivo nacional

El 8 de diciembre ocupa un lugar destacado en el calendario festivo de España. De gran significado religioso, esta fecha conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Según la tradición, se escogió este día porque se calcula que María nació el 8 de septiembre, por lo que su concepción habrá tenido lugar exactamente nueve meses antes, es decir, un 8 de diciembre.

En 2025, esta festividad cae en lunes, lo que quiere decir que muchas personas podrán disfrutar de un fin de semana largo. Algunos aprovecharán para hacer una escapada, relajarse o simplemente romper con la rutina. Todo coruñés podrá renovar energías.

Incluso, puedes ir planificando tus compras navideñas y no dejarlas para el final.

Resto de festivos y puentes 2025 en A Coruña

Estos son los días festivos y puentes que quedan por disfrutar en A Coruña, tal y como indica el calendario laboral de este 2025:

Día de Todos los Santos : 1 de noviembre, sábado

: 1 de noviembre, sábado Día de la Constitución : 6 de diciembre, sábado

: 6 de diciembre, sábado Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, lunes

: 8 de diciembre, lunes Navidad: 25 de diciembre, jueves

Puentes