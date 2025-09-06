Ofrecido por:
A Coruña
Los bomberos de A Coruña acuden a la zona de Riazor por una fuga de gas
El suceso se produjo en un local entre la calle Riazor y Alfredo Vicenti y se controló sin incidencias
Más noticias: El Concello de A Coruña destinará 130.000 euros a mejorar el parque de Cuatro Caminos
Minutos antes de las 16:00 horas de este sábado, un equipo de bomberos de A Coruña acudió al entorno de Riazor por una fuga de gas en un local. El suceso se produjo entre la calle Riazor y Alfredo Vicenti, obligando a precintar temporalmente la zona.
El origen de la fuga estaba en una bombona de gas de un local. El incidente se pudo controlar sin daños ni incidencias.