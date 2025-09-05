Detienen a un hombre en A Coruña tras reventar la puerta de un bar con una señal de tráfico

El bar Travertino, ubicado en la calle Huertas de A Coruña, sufrió esta mañana un intento de robo bastante peculiar. El ladrón utilizó una señal de tráfico para derribar la puerta del negocio y colarse en su interior.

De allí apenas se llevó la calderilla de la caja registradora. "Lo peor fue el destrozo", confiesa la dueña del local a Quincemil.

La rápida actuación de un trabajador de la biblioteca municipal situada enfrente resultó clave. Escuchó el estruendo provocado por el golpe y vio al ladrón huir, por lo que alertó de inmediato a la policía.

El delincuente fue interceptado a pocos metros del bar, mientras la Policía Científica acudía al local para iniciar la investigación.

"El dinero no es lo que me preocupa. En la caja solo dejo el cambio, no hay efectivo. Lo peor ahora es limpiarlo todo, hablar con el seguro y hacer todas esas gestiones", lamenta la hostelera.