Los heridos en el atropello múltiple de A Coruña están en planta tras salir un hombre de la UCI

Los cuatro heridos en el atropello múltiple de la semana pasada en A Coruña que están ingresados permanecen en planta. El hombre que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ha pasado a planta en las últimas horas.

Con respecto al resto de heridos, permanecen en planta pero con evolución favorable, por lo que se espera que puedan recibir el alta en los próximos días.

La pasada semana, un varón atropelló, presuntamente de forma voluntaria, a un total de seis personas en el paso de peatones de plaza de Mina. Tras ponerse el semáforo de viandantes en verde, aceleró su vehículo. El conductor se encuentra internado de forma involuntaria en el hospital de Oza, y aún no ha podido prestar declaración.