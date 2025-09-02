Sada (A Coruña) celebra la incoación de Meirás como Lugar de Memoria pero demanda un plan de usos

Este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la incoación del expediente para declarar el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria Democrática; una declaración que permitirá, tal y como señala el Concello de Sada en un comunicado, "reforzar a difusión e explicación do que significou a ditadura e os crimes do franquismo".

El anuncio de la incoación se produjo con un acto institucional en el Pazo de Meirás esta misma mañana, en el que participaron el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López; la comisionada del Gobierno para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán; la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas y la alcaldesa accidental de Sada, Rebeca Mouriño.

La regidora destacó la importancia de este paso para la divulgación de la Memoria Democrática tanto en España como en Europa y, en este sentido, agradeció el trabajo de colectivos y asociaciones de memoria democrática por su defensa de la democracia.

En un comunicado, el Concello de Sada subraya su "compromiso coa defensa da memoria democrática e coa posta en valor dun espazo que, ademais de símbolo da represión e da loita pola liberdade, forma parte tamén do legado cultural e literario de Galicia".

Futuros usos del Pazo de Meirás

En esta misma línea, el Concello insta a que el trámite administrativo "non se dilate no tempo" y a que todas las administraciones implicadas trabajen en un documento con un plan de usos concretos con acciones permitidas en el Pazo.

Así, señala que el Gobierno central debe impulsar su apertura completa al público, actualmente limitada a los jardines.

Por su parte, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha explicado esta mañana desde el Pazo de Meirás que las actuaciones en el edificio para ampliar las visitas no reúnen las condiciones de seguridad necesarias. Estas están todavía condicionadas a una resolución judicial definitiva tras el último recurso presentado por la familia Franco y por ser el Estado titular del inmueble por el momento de manera provisional.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Martínez ha afirmado que el objetivo del Gobierno es que el relato en el Pazo de Meirás difunda lo que supuso su obtención "a través de unas prácticas fraudulentas" y explique que fue un lugar no solo de estancia del dictador sino "de poder, de clientelas caciquiles".

Desde el Concello de Sada ven los usos en materia de memoria democrática compatibles con otros como la reivindicación de la figura de Emilia Pardo Bazán —quien impulsó la construcción de esta residencia— así como de su legado literario e intelectual.

Asimismo, la administración local destaca que desde el 2021 ha estado impulsando visitas guiadas al Pazo en unas actividades que han tenido gran acogida, lo que vinculan al interés del público por este lugar.

De acuerdo con sus datos, más de 23.000 personas han participado en estas visitas, más de 3.000 de ellas este 2025. Para las visitas es necesaria una inscripción previa en la web pazodemeiras.sada.gal.