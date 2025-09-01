Exigen "garantías" en la declaración del Pazo de Meirás como Lugar de Memoria Democrática

Entidades sociales, memorialistas y culturales han reclamado que el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), sea declarado Lugar de Memoria Democrática con "garantías, legalidad y transparencia y no con meros actos propagandísticos".

El Gobierno central anunciará mañana martes el inicio del expediente para esta distinción, ante lo que las entidades han convocado una movilización en señal de protesta en el Pazo de Meirás a las 11:30 horas, poco antes del inicio del acto institucional.

"No es más que propaganda, un intento de disfrazar como resolución lo que en realidad es solo un inicio de procedimiento, sin compromisos reales ni garantías para la preservación de la memoria", ha recalcado el presidente de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH), Carlos Babío.

El representante de la CRMH ha denunciado "el caso absolutamente esperpéntico" del Pazo de Meirás y reivindicar "la lucha social por recuperarlo para uso y disfrute del pueblo gallego" tras lamentar que "lleva más de tres años cerrado".

"Lo que pretende el Estado es que vayamos de palmeros y les demos un cheque en blanco", ha dicho Babío, según recoge Europa Press, respecto a la invitación recibida por la entidad para acudir a dicha cita.

Respecto al procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática, ha explicado que precisa de una incoación formal, publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), definición del régimen de protección y medidas provisorias."A día de hoy no está en el BOE", ha asegurado Babío.

El presidente de la CRMH ha argumentado que 26 entidades de la Iniciativa Galega pola Memoria hicieron la solicitud formal de esta distinción el 15 de julio de 2024 tras la cual el Estado tenía 12 meses para incoar el procedimiento. "Lo dejó caducar sin acceder a nuestras peticiones", ha indicado Babío.

"Exigimos menos propaganda y más memoria"

Estos colectivos reclaman un plan de usos públicos "claros, centrados en la verdad histórica, en la reparación de las víctimas y en la divulgación del espolio franquista". "El Pazo de Meirás tiene que ser del pueblo gallego", ha insistido Babío, para recalcar que "su titularidad, gestión y usos deben ser transferidos a la Xunta".

Las entidades también demandan la recuperación de otras propiedades "espoliadas por la familia Franco" como la Casa das Cunchas, en Sada, y la Casa Cornide, en A Coruña, así como "medidas firmes contra la impunidad histórica".

"En Meirás, los Franco hicieron caja con memoria que hoy es irrecuperable pero queda patrimonio por recuperar", ha dicho Babío, que ha añadido: "Exigimos menos propaganda y más memoria, verdad, justicia y reparación".