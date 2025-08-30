Siguen los robos nocturnos en los vehículos de A Coruña: esta vez en la calle Páramo

El establecimiento Buen Rollo ha denunciado a través de su perfil de Instagram que su vehículo de transporte y reparto de pedidos ha amanecido con la ventanilla del copiloto rota para robar diferentes elementos que estaban en el interior del coche.

Así, tras la llamada de un vecino, los responsables se acercaron hasta la calle Páramo, donde estaba estacionado el auto, y vieron la escena.

En una primera inspección, detectaron que faltan pequeños objetos de poco valor, pero también ha sido sustraída la documentación del coche.

Buen Rollo podrá seguir operando en su servicio delivery gracias a que le han prestado una furgoneta.

A lo largo de las próximas horas tenían intención de presentar denuncia ante la Policía Nacional.

Hace algunas semanas, una persona fue detenida por cometer acciones similares en la zona del Paseo Marítimo. Ese malhechor fue cazado in-fraganti.