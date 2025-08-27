A Coruña transformará el esqueleto de Os Rosales en 63 viviendas

El Concello da Coruña otorgó este miércoles la licencia que permitirá recuperar el esqueleto urbanístico de la calle Emilio González López, en el barrio de Los Rosales, donde está prevista la construcción de 63 viviendas aprovechando la infraestructura ya existente.

El concejal de Economía y Planificación Estratéxica, y vocero del Gobierno municipal, José Manuel Lage, recordó que las medidas incluidas en el Plan Municipal de Vivienda, además de sustentarse en la creación de más vivienda pública, también lo hacen en la rehabilitación y la resolución de los expedientes urbanísticos que, por cuestiones como la crisis financiera de 2008, dejaron esqueletos sin terminar de edificar.

"Cada caso tiene sus particularidades. El del Martinete, por sus condiciones de desgaste, fue demolido. El de Los Rosales, atendiendo a los informes técnicos, es recuperable para usos residenciales", concretó Lage.

Renovación de la pasarela entre estaciones

Por otra parte, este miércoles también se adjudicaron las obras de renovación de la pasarela que cruza Alfonso Molina y conecta la estación de autobuses con el entorno de la futura estación intermodal.

José Manuel Lage informó de que, en paralelo a las actuaciones de mejora en la estructura de la pasarela, que requerirán trabajos específicos en taller, el Concello prevé instalar una pasarela provisional para mantener un itinerario peatonal sobre la avenida. Los trabajos, adjudicados a Seranco, supondrán una inversión de un millón de euros.