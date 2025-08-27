A Coruña reduce en siete años el número de personas afectadas por la exposición al ruido

La Junta de Gobierno Local de A Coruña dio luz verde este miércoles, 27 de agosto, a la cuarta fase del Mapa de Ruido y Plan de Acción contra el Ruido. El Mapa de Ruido es una medida que lleva años aplicándose en la ciudad, con medidores que permiten hacer un diagnóstico preciso de la exposición de las personas a ruidos excesivos con el objetivo de tomar medidas correctoras.

"El principal factor de sobreexposición de las personas al ruido es el tráfico rodado, un tema en el que el Gobierno local lleva tomando medidas desde 2019 con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso, la exposición al ruido ha descendido notablemente, según especifica el nuevo Mapa de Ruidos, entre 2016 y 2023", subrayó José Manuel Lage.

Si en 2016 la mayoría de las personas estaban sometidas a niveles sonoros muy elevados, hoy esas cifras varían y son muchas más las personas sometidas a niveles medios y bajos. De hecho, el vocero local confirma que hoy la población afectada por niveles excesivos de ruido es un 63% menor que en 2016.

"A pesar de las evidentes mejoras, seguiremos actuando en la línea que hemos seguido hasta ahora, es decir, fomentando la creación de espacios peatonales, contribuyendo a la reducción del tráfico y de la velocidad en los puntos de mayor aglomeración y tránsito, y tomando medidas como la mejora del firme para reducir la sonoridad del tránsito rodado", finalizó.

Inversión en el programa de atención a personas sin hogar

Dando continuidad a las inversiones en materia social, esta mañana también se aprobó la salida a concurso del servicio de atención en la calle a personas sin hogar. Hasta 2027 se destinarán más de 370.000 euros a la prestación de este servicio, fundamental para que las personas en situación de vulnerabilidad dispongan de un escudo asistencial que incluya intervenciones que faciliten su integración social.