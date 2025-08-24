Ofrecido por:
Detenido un hombre en A Coruña por apuntar con un arma falsa a una camarera de un bar
El detenido tenía problemas mentales y portaba una pistola simulada en su ropa
Artículos simulares: Un hombre con problemas mentales se pasea con un cuchillo por la Gaiteira de A Coruña
Un hombre ha sido detenido esta mañana por apuntar con un arma a una camarera de un bar de la avenida Gran Canaria de A Coruña.
Según fuentes cercanas a la investigación, los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, pasadas las 9:00 horas. Este tenía problemas mentales.
Cuando la Policía Nacional llegó a la Cafetería Santaya, procedió a cachear al hombre y se encontró con una pistola entre la ropa. Al comprobarla, se dieron cuenta de que se trataba de un arma simulada.
Con ello, el detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece hasta ahora.