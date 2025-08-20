Tabique, en A Coruña, recoge material para afectados por los incendios en Ourense: "Queremos ayudar"

El café bar Tabique se suma a la campaña de recogida de donaciones en beneficio de los afectados por los forestales de Ourense.

Pablo Delgado y su pareja, que es de Ourense, regentan esta cafetería en San Vicente de Paul, en la ciudad herculina.

El origen de su pareja, al igual que el hecho de que haya clientes de esa zona y además, tengan amigos en las localidades ourensanas, les ha ayudado a dar el paso para sumarse a esta iniciativa ciudadana.

"Detectamos que no había casi sitios donde dejar donaciones de tarde y nos ofrecimos. Por las mañanas es más difícil, abrimos de 8:30 a 21:00, pero por las tardes desde las 16:00, recogemos todo lo que la gente quiera depositar", explica en conversación con Quincemil.

Para poder sumarse, hablaron con la persona que coordina la entrega logística de todos los productos de los puntos de recogida de A Coruña y, además, con los ayuntamientos más afectados para saber sus necesidades.

Las prioridades son alimentos no perecederos, mascarillas FFP2 y FFP3, además de gafas, cubos, rastrillos y palas, botellas de agua pequeñas, sueros fisiológicos, gasas antisépticas y analgésicos suaves.