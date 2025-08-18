Choca borracho con varios coches en A Coruña y acaba detenido tras huir a pie Cedida

Este domingo, 17 de agosto, por la noche, los viandantes y vecinos de la calle Paseo de Ronda de A Coruña, a la altura del número 24, presenciaron un accidente cuanto menos extraño. Un coche que circulaba por la vía chocó contra varios vehículos estacionados en el lado derecho.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:50 horas. Cuando la Policía Local llegó al lugar, el conductor abandonó el vehículo y trató de huir corriendo para evitar a los agentes.

Finalmente fue interceptado y sometido a una prueba de alcoholemia, que dio positivo. Ante ello, la Policía tramitó el caso por la vía penal. No hubo que lamentar daños personales.