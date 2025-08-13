Un pequeño incendio en un baño portátil en As Conchiñas, en A Coruña, moviliza a los bomberos

Los bomberos de A Coruña han acudido esta noche, a las 22:49, a la plaza de Conchiñas en A Coruña para poner fin a un pequeño incendio declarado en un baño público portátil situado en el centro de la plaza.

En concreto, los profesionales se desplazaron para apagar este pequeño fuego, que a su llegada estaba prácticamente extinguido.

Para evitar que se pudiese reavivar, refrigeraron el elemento urbano con 300 litros de agua.

Desde hace varias semanas, de forma espaciada, arden diferentes contenedores y elementos urbanos sin encontrar una causa o relación aparente entre ellos.

Además, a lo largo de las últimas horas han tenido que intervenir en la Ronda de Nelle para realizar una apertura forzada con tarjeta de mica. En concreto, en el interior estaba un varón de 33 años en el interior de una vivienda acompañado de una mujer, solicitando ambos ayuda. Facilitaron el acceso a 061 y 091, que hacen las diligencias oportunas sin traslado a hospital.