A Coruña reduce su siniestralidad vial en 2024: bajan a 90 los heridos por atropellos

Imagen de la presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local de A Coruña. Quincemil.

A Coruña hizo hoy balance de las actuaciones desarrolladas por la Policía Local a lo largo del año 2024. En estos 365 días la tendencia detectada por el ayuntamiento es la consolidación de un modelo de ciudad segura, sostenible y cercana.

Menos víctimas de accidentes

Por cuarto año consecutivo, A Coruña registra un descenso en la siniestralidad vial. En 2024 se contabilizaron 758 accidentes de tráfico (67 menos que en 2023) y también se redujo el número de heridos por atropello, pasando de 117 a 90. Este descenso constante desde 2021 evidencia el éxito de las políticas municipales en materia de movilidad segura y calmado del tráfico.

Destacan, desde el ayuntamiento, las obras realizadas en la Estrada dos Fortes, donde se reforzaron las medidas de calmado de tráfico en el entorno de los colegios Calasancias y Calasanz y del centro de salud de Os Rosales, con pasos de peatones sobreelevados, reductores físicos de velocidad, mejora de la señalización y elementos de protección peatonal.

Además, se avanzó en la ejecución de nuevas rotondas financiadas con fondos Next Generation, como las de la avenida de Fisterra con Gambrinus y la avenida de Fisterra con Gutenberg, mejorando la fluidez y la seguridad en estas intersecciones que registraban alta siniestralidad y actuando en conexiones clave entre los barrios de O Ventorrillo, Silva y el polígono de A Grela.

El servicio de atención al ciudadano

El sistema de videovigilancia y control de la Sala de Pantallas reforzó la capacidad de respuesta municipal con 6.242 llamadas atendidas, más de 8.408 intervenciones en semáforos y más de 1.100 conexiones informativas con medios de comunicación. Además, se realizaron 1.419 intervenciones de auxilio a la ciudadanía, ampliando el enfoque asistencial del cuerpo policial.

Educación vial, vía de presente para construir el futuro

El programa de educación vial llegó a 3.777 participantes entre alumnado de distintos niveles educativos y personas que tomaron parte en actividades de participación libre, promoviendo una cultura de movilidad segura desde la infancia y consolidando A Coruña como ciudad educadora.

Junto a estas acciones, el programa Agente Tutor desarrolló 62 intervenciones por absentismo escolar, 56 casos de menores en riesgo o desamparo, 34 actuaciones por conflicto escolar y 29 por amenazas detectadas en entornos educativos. También se intervino en 29 casos relacionados con consumo o tenencia de drogas, en coordinación con centros educativos y familias.

La APP, a pleno rendimiento

La herramienta digital de seguridad colaborativa para establecimientos comerciales se consolidó en 2024 con un tiempo medio de respuesta inferior a los 5 minutos. Actualmente cuenta con 77 establecimientos adheridos, de los cuales 38 son en la zona de Alcalde Marchesi/Gaiteira y 39 en la calle Barcelona. Su expansión a nuevas zonas y la valoración positiva de los comercios adheridos avalan su impacto como modelo innovador de protección en entornos urbanos.

La importancia de la convivencia

La Policía Local realizó más de 43.800 denuncias relacionadas con la circulación, con especial atención a las zonas peatonales, áreas escolares y espacios de convivencia.

En el marco de estas actuaciones, se formularon 155 denuncias por infracciones cometidas con bicicletas y vehículos de movilidad personal, de las que 95 fueron específicamente por VMP, principalmente por circular por aceras, sin casco, con auriculares o sin documentación. Además, se mejoró la accesibilidad urbana a través del control del estacionamiento indebido en zonas sensibles.

Dentro de este ámbito, destaca el trabajo de la Patrulla Verde, que en 2024 realizó 447 expedientes por vehículos abandonados, 45 comprobaciones del estado de animales, 47 intervenciones por animales sueltos y 34 actuaciones contra pintadas y grafitis. Además, se tramitaron 25 incidencias por mordeduras entre animales y 17 por mordeduras a personas.

La problemática de la violencia de género

En el marco del protocolo municipal de atención a víctimas de violencia de género, la Policía Local atendió durante 2024 a más de 100 mujeres con nivel de riesgo bajo, ofreciendo acompañamiento, seguimiento y coordinación con los servicios sociales y otros cuerpos de seguridad.

Readaptación de vehículos abandonados

Durante 2024 se retiraron 35 vehículos abandonados, de los cuales varios fueron reacondicionados como vehículos sin distintivos, optimizando recursos y reforzando la operatividad de la Policía Local sin incrementar costes.

Más vehículos para una mayor presencia policial

Antes de la presentación de la Memoria anual, la alcaldesa Inés Rey supervisó en la plaza de María Pita la incorporación de seis nuevos vehículos que refuerzan el parque móvil de la Policía Local.

Se trata de modelos híbridos enchufables con etiqueta ECO, que reducen emisiones y consumo, y que cuentan con equipamiento policial integral para mejorar la respuesta operativa: emisora integrada, mampara de seguridad para traslado de personas detenidas, puente luminoso LED de alta visibilidad, sirena, cámara trasera y espacios de almacenamiento de material de intervención.

Además, disponen de sistemas de asistencia a la conducción y modos específicos para optimizar la seguridad y el confort en servicio.