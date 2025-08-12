Los bomberos de A Coruña sofocan un incendio en los soportales bajo el Paseo Marítimo

Una unidad de los bomberos, este martes en el Paseo Marítimo de A Coruña. Quincemil

El entorno de la Domus, en el Paseo Marítimo de A Coruña, se despertó este martes con olor a quemado. El motivo, un pequeño incendio en los soportales que discurren bajo el paseo, entre la finca de los Mariño y la playa de las Amorosas.

El suceso movilizó a una unidad de los Bomberos de A Coruña a primera hora de esta mañana. Una vez en el lugar, los efectivos comprobaron que el fuego se originó en un punto de los soportales donde duerme una persona sin hogar y donde parte de sus enseres habían ardido.

El incendio fue controlado con rapidez. El camión de emergencias se detuvo en la acera, frente a la Domus, mientras los bomberos bajaron a los soportales para apagar las llamas y atender a la persona que suele pasar las noches en ese lugar.

Un coche de la Policía Local también se desplazó al lugar para indicar a los viandantes que no se acercasen a la barandilla del Paseo Marítimo mientras duró la extinción y en los minutos siguientes.

Los soportales bajo el Paseo a la altura de la Domus son un lugar elegido por personas sin hogar para pernoctar. Hasta el año pasado otras también lo hacían bajo la cúpula de la finca de los Mariño, lugar del que fueron expulsados por la Policía Local, y al que ya no acuden por la noche.

La zona de los soportales también es frecuentada por jóvenes. Los vecinos han alertado en ocasiones del peligro que entraña el lugar, al tratarse de un camino irregular junto a las rocas del litoral y muy cerca del mar.