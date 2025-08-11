Detenido infraganti en A Coruña cuando robaba en un coche: investigan si atracó otros turismos

Un hombre fue detenido durante la madrugada del sábado al domingo en A Coruña tras ser pillado infraganti mientras robaba en un coche. El vehículo estaba aparcado en el Paseo Marítimo, donde en los últimos días aparecieron varios turismos con los cristales reventados.

El varón, que ya ha pasado a disposición judicial, está siendo investigado como autor de un robo con fuerza en el coche. Fuentes policiales señalan que, además, se está indagando para saber si fue autor de algún hecho más relacionado con su detención.

Precisamente, el pasado viernes casi una veintena de coches aparecieron con las ventanillas reventadas en el entorno de la Domus. El autor de los hechos, según señalaron los afectados, se llevó "gafas de sol, tablas de surf, mochilas...".

Este no fue un hecho aislado, ya que en jornadas previas ya habían aparecido varios vehículos en condiciones similares. La situación continuó durante la madrugada del jueves al viernes, y también aparecieron algunos coches dañados el sábado.