La Xunta remite al Concello de A Coruña 16 actas de infracción por servicios VTC urbanos

Desde el pasado mes de junio, la Xunta ha remitido al Ayuntamiento de A Coruña un total de ocho actas de infracción detectadas en servicios urbanos prestados por vehículos de transporte con conductor (VTC).

La cifra, a la que se sumarán otras ocho actas adicionales detectadas esta misma semana en la estación de tren de la ciudad, ha sido el principal argumento esgrimido por la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, durante su reciente reunión con Fegataxi, la federación de taxistas de A Coruña.

Durante el encuentro con el presidente de la entidad, Ricardo Villamisar, la representante del Gobierno gallego trasladó la posición de la Xunta respecto a la creciente preocupación del sector del taxi por la proliferación de servicios VTC en el ámbito urbano.

Fontela recordó que la administración autonómica actúa dentro de sus competencias, que se centran en la inspección y sanción de los servicios interurbanos, mientras que el control y sanción de los servicios estrictamente urbanos recae en los concellos.

"El Concello de A Coruña debe asumir sus responsabilidades en el ámbito urbano y dejar de escudarse en la Xunta para justificar su inacción", declaró Fontela, quien también criticó la actitud de confrontación de la alcaldesa con el sector del taxi y con otras administraciones.

La directora general explicó que el Gobierno gallego ha notificado a los titulares de licencias VTC domiciliadas en Galicia sus obligaciones legales, y que colabora activamente con la Guardia Civil de Tráfico y las policías locales para vigilar el cumplimiento de la normativa.

No obstante, insistió en que las competencias municipales son irrenunciables y que, pese a que la Xunta pueda identificar servicios indebidos, es el Concello quien debe abrir los expedientes sancionadores.

Estas ocho primeras infracciones detectadas desde junio no serán las únicas. En una inspección realizada esta semana en la estación de tren de A Coruña, se identificaron otros ocho servicios urbanos ilegales, cuyos informes serán enviados al Ayuntamiento en los próximos días.

La Xunta recuerda que su competencia se limita a los servicios interurbanos, según la legislación autonómica y estatal vigente.

Sin embargo, cuando se detectan infracciones que afectan a la movilidad dentro del término municipal, como es el caso de estas actas, los informes se remiten a los ayuntamientos, que tienen la obligación legal de actuar.