Alerta de la AEMET: un frente se sitúa sobre A Coruña, dejando fuertes vientos a su paso

Fin de semana en Galicia co paso dunha fronte entre a noite do sábado e madrugada do domingo

Sábado ⛅️ -> ☁️ con 🌧️ ao final do día na metade W; 🌡️ mín 🟰 e máx 📉; vento do SW con refachos fortes ao norte de Fisterra

Domingo 🌦️ dispersos -> ⛅️; 🌡️ 🟰; vento do W e SW pic.twitter.com/HUSIoBRSdO