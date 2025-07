Un vallisoletano afectado por salmonela en el festival de A Coruña: "He tenido hasta 40 de fiebre"

El festival Trasan Fest acabó de la peor forma posible para algunos de los que acudieron con el único objetivo de pasárselo bien y disfrutar de sus grupos de música favoritos. El número de afectados por la salmonela ya asciende a 162, de los cuales 22 se encuentran hospitalizados, según informa la Consellería de Sanidad.

El equipo de Quincemil se ha puesto en contacto con uno de los afectados por el brote de salmonela, un vallisoletano que se desplazó desde Madrid, donde vive hace más de 12 años, para acudir al festival junto a otros dos amigos, que fueron desde Valladolid.

El joven comenta que en A Coruña "viven dos muy buenos amigos" y que la mujer de uno de ellos "está ingresada, y de momento no mejora".

"Tortilla de patata y nachos con carne"

El joven acudió al festival Trasan Fest con el fin de disfrutar de un fin de semana diferente acompañado por dos amigos. No obstante, el plan se torció un poco la mañana del domingo cuando empezó a notar los primeros síntomas de lo que se avecinaba.

"Para que te hagas una idea vivo en Madrid, pero soy de Valladolid. Así que domingo de regreso tuve que parar en Valladolid pues viven aquí mis padres, que son médico y enfermera. He tenido hasta 40 de fiebre y el resto de síntomas que te puedes imaginar", comenta el afectado.

No obstante, dado que sus padres se dedican a la rama sanitaria, no acudió a ningún hospital porque "no hay mejor hospital que la casa de unos médicos". Teniendo esto en cuenta, todo apunta a que habrá más afectados que los 162 confirmados.

Durante el festival, el joven confirma que comió "tortilla de patata y nachos con carne" y que fue el domingo al mediodía cuando comenzó a encontrase muy mal. "El sábado en el festival casi no bebí, de hecho intenté beber agua pero se les había acabado a las 23/00:00 horas de la noche".

Por este motivo, no entendía el motivo de su malestar, ya que lo único que había bebido fueron refrescos la noche anterior. Además, también cuenta que el resto de sus amigos también empezaron a encontrarse mal, por lo que les saltaron las alarmas.

"Tras más de 48 horas no tengo fiebre, pero pinchazos en el estómago, en especial dolor de cabeza y de espalda, te diría que es un dolor generalizado. Te sientes muy débil y por supuesto gastroenteritis. No salgo de la cama más que para ir al baño", comenta el joven sobre los síntomas que todavía sufre tres días más tarde.

El joven ha intentado contactar con el festival sin éxito. "No me han contestado. Me gustaría que confirmaran el seguro que contrataron y sus datos, así como los permisos de Sanidad para los manipuladores de alimentos". No obstante, el festival sigue sin pronunciarse sobre lo sucedido.