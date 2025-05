Absuelto en A Coruña el condenado a diez años de prisión por el crimen de Samuel Luiz

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha absuelto al acusado por el asesinato de Samuel Luiz condenado a diez años de prisión. De esta forma, la Sala de lo Civil y Penal ha estimado el recurso interpuesto por Alejandro Míguez, por lo que ha revocado la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que lo condenó como cómplice del crimen. Los miembros del alto tribunal gallego aseguran que la condena como cómplice de Alejandro carece de base probatoria, pues "no consta acreditado que participase en la agresión", compartiendo de esta forma la tésis de la defensa del ahora absuelto.

"Los jurados infieren que no intentaba separar porque ningún testigo lo dice, pues señalan que nadie separaba, pero la presunción de inocencia no puede destruirse a través de esta manifestación, pues ello comportaría una inversión de la carga de la prueba", resaltan los magistrados en la resolución, en la que especifican que "otros jóvenes también llegan al lugar y no separan, y ello no se tradujo en su imputación o condena". Además, destacan que hay un testigo que señala que el recurrente "se desvincula" del grupo agresor y "cruza la calzada", un "testimonio favorable que no se tiene en cuenta por los jurados".

El resto de recursos han sido desestimados, confirmándose de esta forma las condenas dictadas en la primera sentencia. Esto es, 24 años de prisión para Diego Montaña. al concurrir una agravante por motivos de orientación sexual, 20 años y medio de prisión a Kaio Amaral, añadiendo el delito de robo con violencia por sustraer el movil de la víctima, y 20 años de prisión a Alejandro Freire.

El único condenado que no estaba en prisión

Míguez era el único de los cuatro condenados por el asesinado de Samuel Luiz que no se encontraba en la actualidad cumpliendo pena de prisión.

Su absolución se suma a la de Katy Silva, pareja en ese momento del condenado Diego Montaña, y que fue la única absuelta en primera instancia.

Las condenas

Diego Montaña fue condenado a 24 años de prisión, debido a la agravante de discriminación por orientación sexual. La magistrada, Elena Fernanda Pastor Novo, explicó en su sentencia en enero de este año que se valoró la gravedad del ataque, la intervención directa de Montaña desde el inicio hasta el final del asalto, y su actitud cruel tanto con la víctima como con su familia, sin mostrar empatía.

Alejandro Freire fue condenado a 20 años de prisión, pues no se encontraron circunstancias agravantes ni atenuantes. La sentencia subrayaba su rol de "partícipe destacado", con un ataque directo a Samuel, propinándole golpes y evitando su defensa o huida.

Kaio Amaral recibió una condena de 20 años y medio, de los cuales 17 fueron por asesinato y 3 por robo con violencia. La sentencia incidía en su implicación en el asesinato, aunque su participación fue considerada menos grave que la de los otros acusados.

Los dos menores condenados antes ya de este juicio alcanzaron acuerdo con el Ministerio Fiscal y, de hecho, en este proceso solo intervieron en calidad de testigos. Uno de ellos ya se encuentra en libertad y el otro cumple los últimos meses de condena. Ambos tuvieron medidas en centros de menores, uno en A Coruña y otro en Ourense, al tener consideración de menor de edad en el momento de los hechos.

Las defensas de los cuatro condenados, ahora tres, formalizaron sus recursos sin plantear la nulidad de la sentencia o del juicio y, por tanto, sin que planteen su repetición.

Lo sucedido aquella noche de verano de 2021

La sentencia refleja como hechos probados, a través de testificales y documentales en el juicio, que Samuel Luiz, según la sentencia, "se encontraba totalmente indefenso y desvalido debido al elevado número de personas que lo agredían y rodeaban". A pesar de ello, "en un momento dado y a duras penas", logró incorporarse e intentó abandonar el lugar, ayudado por dos ciudadanos senegaleses, pero fueron perseguidos unos 150 metros por el grupo agresor.