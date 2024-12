Condenado en A Coruña un conductor sin carné que huyó drogado y a gran velocidad de la policía

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña ha condenado a dos años de cárcel y al pago de una multa de 1.680 euros a un conductor sin carnet que se dio a la fuga, a gran velocidad, de varios efectivos policiales, quienes lo persiguieron durante una media hora por diversas calles de A Coruña.

Durante la huida, según consta en la sentencia, el procesado "no respetó las más elementales normas de precaución (condujo a una velocidad excesiva, no respetó semáforos en fase roja, el sentido de varias vías, varias señales de tráfico, etc.) creando un riesgo inaceptable para los demás usuarios de la vía pública".

El condenado, según consta en la sentencia, conducía un vehículo por la ronda Camilo José Cela durante la madrugada del 6 de noviembre de 2021, "a pesar de que no había obtenido nunca ningún tipo de autorización que le permitiera conducir vehículos a motor y ciclomotores y, además, previa la ingesta de cocaína y benzoilecgonina, sustancias que disminuían sus capacidades psicofísicas en orden a la conducción".

Agentes de la Policía Local que se encontraban en la zona comprobaron por la matrícula que carecía de seguro y de la preceptiva inspección técnica, por lo que accionaron las luces de emergencia y le hicieron señas para que se detuviera. El condenado, según señala el magistrado, "hizo un amago de hacerlo, pero, con intención de sustraerse a la acción policial, emprendió la huida a gran velocidad".

"La conducción terminó cuando se introdujo en el poblado de As Rañas y quedó atrapado en una vía sin salida, y, aunque trató de huir a pie, fue localizado escondido en las inmediaciones y detenido", señala el juez en la sentencia, en la que destaca que, una vez localizado "trató de evitar la legítima actuación policial, obstaculizándola en todo momento con su cuerpo e intentando irse del lugar, haciendo fuerza tratando de zafarse de los agentes, obligando a intervenir a varios policías que ante su actuación obstructiva tuvieron que reducirlo y engrilletarlo". Todo ello, ocasionó lesiones a un agente y, otro, se golpeó.

El juez lo ha considerado autor de un delito de conducción bajo la influencia de drogas, absorbido por un delito de conducción temeraria, en concurso ideal con un delito de conducción de un vehículo a motor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción, considerándose la infracción más grave el delito de conducción temeraria. También se le atribuye un delito de resistencia y un delito leve de lesiones.

Además de la pena de cárcel, le ha impuesto la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante cuatro años, así como el pago de una indemnización de 259 euros a uno de los agentes. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante la Audiencia Provincial.