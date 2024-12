Koke, un héroe en A Coruña: salva a una mujer atragantada tras haberlo hecho antes con un infarto

Koke estaba sentado en la terraza de un bar cuando una mujer de la mesa de al lado se atragantó con un trozo de comida. Se trataba de Linda, una turista de avanzada edad que había desembarcado en el puerto de A Coruña y disfrutaba de su estancia en la ciudad junto con una amiga. De no haber sido por la rápida actuación de los clientes, quizás ese día podría haber terminado en tragedia para la anciana.

La actuación de Koke, un fisioterapeuta de 35 años que trabaja en el Racing de Ferrol, fue clave para salvarle la vida a Linda. Ya había entrado en parada cuando Koke se lanzó a intervenir. Primero uno le realizó la técnica de Heimlich. "Vimos que a la cuarta compresión no salía el trozo de comida y que estaba entrando en parada, así que la tumbamos en el suelo y pasamos a realizarle la maniobra de la RCP", explica el joven. Juntos lograron controlarle la respiración hasta que llegó la ambulancia.

Pero este no fue el único momento en el que Koke se enfrentó a una situación límite. Hace algún tiempo, durante un entrenamiento en el Racing de Ferrol, un hombre mayor sufrió un infarto en las inmediaciones. "Estábamos allí cuando lo vimos caer, siempre venía a pasear por la zona. Fue una situación más angustiosa porque tuvimos que usar el desfibrilador", recuerda.

Durante los primeros minutos, Koke y su equipo realizaron maniobras de RCP mientras corrían a por el desfibrilador. "Le dimos cinco descargas, y en un momento recuperó el pulso, pero luego lo perdió de nuevo. Estuvimos unos 15 o 20 minutos hasta que llegó la ambulancia", explica.

"Es muy necesario tener conocimientos de primeros auxilios" Koke, fisioterapeuta

El hecho de que el hombre finalmente fuera trasladado al hospital con pulso fue un alivio, aunque Koke admite no saber cómo terminó la historia. "Lo último que supe es que el hijo del señor nos mandó un correo agradeciendo nuestra intervención, diciendo que si no hubiera sido por nosotros, su padre no lo habría logrado", comenta.

El joven fisioterapeuta destaca que, aunque en momentos como esos el nerviosismo puede apoderarse, lo importante es actuar sin dudar. "En el caso del atragantamiento, todo fue muy rápido, en cuanto vi que intentaba coger aire, supe que tenía que actuar. En el caso del infarto, la situación fue más angustiante. Pero en ambos casos, el hecho de que las personas pudieran respirar al final es lo que me dio la tranquilidad", afirma con humildad.

Cuando se le pregunta qué se siente al salvar una vida, Koke responde con una reflexión sincera: "No sé si fue valor o nervios, pero lo que sabía es que tenía que hacer algo. El sentimiento es extraño, lo que importa es que esa persona siga viva", confiesa.

Conocimientos en primeros auxilios

"Es muy necesario tener conocimientos de primeros auxilios. Yo es algo que aprendí voluntariamente, no es algo que impartan de forma obligatoria en la carrera", reconoce Koke. De no haber sido por las personas que tenían ciertos conocimientos básicos, el final habría sido otro para ambos ciudadanos.

"Mucha gente se sabe la teoría, pero a la hora de la verdad le pueden los nervios. Cuando fue lo de la señora, escuchaba a una mujer cantando detrás de mí la canción de Staying Alive", ríe Koke. Una de las lecciones que enseñan en primeros auxilios es que el ritmo de esta canción coincide con el de las compresiones torácicas. En este sentido, el joven invita a que se convierta en algo obligatorio en todos los centros, "porque nunca sabes si te vas a tener que ver en una situación así", concluye.