El área metropolitana de A Coruña se vuelca con el 25N con caminatas, talleres y charlas

Un año más, los municipios del área metropolitana de A Coruña se volcarán con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado cada 25 de noviembre para luchar por la erradicación de la violencia machista y exigir instrumentos que terminen con ella. Concellos como Arteixo, Oleiros y Cambre ya han anunciado sus programaciones.

La mayoría de iniciativas son 'andainas' populares, talleres educativos para niños y adultos y charlas de concienciación. El Concello de A Coruña ya presentó a principios de mes su propuesta, que consiste en la celebración de charlas, obras de teatro, talleres, proyecciones cinematográficas y talleres entre el 4 y el 30 de noviembre.

Arteixo

El concello de Arteixo celebrará la VI Andania contra la violencia de género el sábado, 23 de noviembre. Los participantes tienen hasta este viernes para inscribirse en la prueba, que partirá de la cubierta del Campo da Festa a las 20:00 horas del sábado.

El recorrido durará unos 4 kilómetros. La mañana terminará con una gran chocolatada para todos los participantes que terminará sobre las 16:00 horas.

Oleiros

Oleiros apuesta por un "trabajo continuado" para eliminar la violencia machista a través de la "sensibilización" y la "concienciación". No obstante, con motivo del 25 N también organizarán cuentacuentos educativos sobre el tema en colegios municipales como el Luís Seoane, Isidro Parga Pondal, Juana de Vega y Rabadeira.

Hasta el 5 de diciembre el Concello instalará Puntos Violeta en las escuelas municipales para impartir talleres y charlas educativas a los alumnos. El 23 de noviembre los representantes municipales se unirán a la andaina del Consorcio das Mariñas 'As Mariñas din NON á violencia de xénero'. Los vecinos también podrán unirse a dicho recorrido, que saldrá a las 11:00 horas del pabellón polideportivo de Guísamo

Los gestos continuarán el propio 25 de noviembre iluminando el Castillo de Santa Cruz de Violeta y el 26 de noviembre con talleres específicos para mujeres en el Centro de Formación Issac Díaz Pardo. El periodo de inscripción termina hoy mismo.

Cambre

El ciclo de actividades 'Cambre en Violeta todo o ano' arrancará mañana, 22 de noviembre, con la inauguración de la exposición 'Mirada de muller' que se llevará a cabo a las 20:00 horas en la Casa de la Cultura Vila Concepción. La muestra cuenta con trabajos de Cristina Rodríguez, María Antonia Leo, Paloma Díaz, Tess Blanco, Lucía Valeiras y Carolina Moreno. La muestra podrá visitarse hasta el 13 de diciembre.

El día 23 Cambre también participará en la Andaina del Consorciio de las Mariñas. Ya por la tarde, a las 19:00 horas, los vecinos podrán disfrutar de la representación de la obra 'Veredicto' en el Centro Sociocultural de O Graxal.

En el día central de la programación, el lunes 25, se realizará a las 12:00 horas, delante de la Casa del Concello, la lectura del manifiesto por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Culleredo

Culleredo participará en la caminata del Consorcio Das Mariñas y, además, celebrará charlas con expertos el 25 y 27 de noviembre. La primera jornada tendrá lugar en la Sala polivalente del Edificio de Servicios Múltiples de O Burgo a partir de las 12:00 horas. La segunda será en el rectoral de Celas de Peiro a partir de las 18:00 horas. El acceso será libre hasta completar aforo.

A los actos teóricos se une la programación cultural, que contará con numerosas representaciones teatrales hasta el viernes 29 de noviembre.

Betanzos

Betanzos centrará sus esfuerzos este 2024 en la violencia vicaria. Y lo hará a través de una iniciativa en colaboración con los comercios y locales de hostelería del municipio. Todos los participantes decorarán sus escaparates con elementos que ayuden a sensibilizar sobre esta lacra.

Algunas de las frases que podrán leerse en los escaparates serán: "Ameazar con danar á familia ou ex parella é violencia vicaria"; "Incitar ao odio aos menores é violencia vicaria"; "Secuestrar aos fillos/as da parella ou ex parella é violencia vicaria"; "Manipular aos menores no réxime de visitas é violencia vicaria" ; "Impedir o benestar psicolóxico dos menores é violencia vicaria"o "Matar oas fillos/as da parella ou exparella é violencia vicaria".

Además, el 23 de noviembre se celebrará una nueva edición del Roteiro Betanzos en Femenino. Por su parte, el propio 25N se leerá un manifiesto institucional en la Plaza de la Constitución. Los actos terminarán el día 29 con la entrega de 'Distintivo Muller Emprendedora. Toda unha vida'.

Bergondo

El Concello de Bergondo centrará sus actividades por el 25N en una master class de defensa personal para mujeres, en colaboración con el Club Kaizen Defensa Persoal. Será el 30 de noviembre en el pabellón de Guísamo a las 16:30 horas. Las interesadas tienen hasta el 28 de noviembre para reservar en el 981 791 252 marcando la extensión 4.

Sada

El Concello de Sada inició el 18 de noviembre los actos con motivo del 25N. La programación municipal incluye proyección de cortometrajes en los colegios. El 23 de noviembre se sumarán, como otros compañeros del área, a la andaina del Consorcio y, además, el 25 de noviembre leerán una declaración institucional a las 18:30 horas en la capilla de San Roque.

A las actividades se suman también proyecciones en la capilla de San Roque el 25 de noviembre a las 19:00 horas, así como la presentación del libro 'Sempre libres e vivas' de Uqui Permui el 13 de diciembre a las 19:00 horas en el mismo lugar.

Abegondo

Abengondo es otro de los concellos que participarán en la Andaina del Consorcio das Mariñas.