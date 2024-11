Los mariscadores de O Burgo retomarán las concentraciones en A Coruña ante la falta de novedades

Este miércoles estaba prevista una nueva reunión de negociación entre los mariscadores de la ría de O Burgo, representantes de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia y la Delegación del Gobierno en Galicia para tratar las posibles soluciones para la situación que vive este colectivo tras el dragado de la ría.

Al encuentro no acudió nuevamente nadie en representación del Gobierno, cuando, según los mariscadores, se había comprometido el propio delegado, Pedro Blanco. Por su parte, la Xunta estuvo representada por Marta Villaverde y María Cancelo.

El pasado 31 de octubre estaba prevista una reunión, la cual fue cancelada después de que el patrón mayor recibiera una llamada de la delegación. En ella se hablaba de avances en la negociación con la Xunta de Galicia y se pedía un aplazamiento del encuentro, finalmente fijado para el día de hoy.

Uno de los representantes de la Cofradía, Manuel Baldomir, afirma que desde la Xunta de Galicia "no saben cómo se puede realizar la financiación que afirmó el delegado al patrón mayor". Desde la Consellería do Mar se les ha trasladado que están dispuestos a poner el 50% restante, pero que "a través de fondos ordinarios es imposible, que están para recuperar bancos de forma natural, no causados por una obra".

"Por un lado nos dice el delegado que tiene confirmación de la Xunta y la consellería dice que no sabe cómo se podrá financiar", dice Baldomir, que sale de la reunión con un sabor "agridulce". "A día de hoy, se nos debe el último trimestre (febrero, marzo, abril) de las obras de dragado. Había promesas de Pedro Blanco de que se iba a realizar el cobro a finales de octubre/primeros de noviembre. Parece que todo lo que dice el delegado queda en saco vacío", sentencia Baldomir.

La próxima reunión entre cofradía y administraciones está programada para el 27 de noviembre. Ante la falta de soluciones, los mariscadores han tomado la decisión de retomar las concentraciones frente a la delegación del Gobierno el próximo 29 de noviembre.