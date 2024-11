'Corta coa violencia': Campaña contra la violencia machista en peluquerías de A Coruña

Hasta 136 centros de estética y peluquerías de Culleredo, Cambre y Carral colaboran en 'Corta coa Violencia Machista', la nueva campaña con la que el área de Igualdad de la Diputación de A Coruña quiere contribuir a la sensibilización, prevención y difusión de los recursos y prestaciones existentes en materia de violencia de género.

Xunta de Galicia La Xunta reforzará las partidas para luchar contra la violencia de género en 2025

La presentó esta mañana La titular del departamento, Sol Agra, en una rueda de prensa en la que la acompañaron la técnica de la institución provincial, Eva Ovenza, y la coordinadora de la campaña, Cristina Bajo. Agra argumentó que esta iniciativa es "una apuesta más de nuestro departamento, donde creemos que no hay que trabajar en actuaciones puntuales en fechas concretas, sino a lo largo del año".

En este caso, detalló que en este caso el objetivo es que el personal de los centros de estética sirvan como agentes para la prevención, visibilización y detención de las conductas machistas, creando una red de espacios aliados para acabar con la violencia de género.

Para la diputada, esos centros y salones "son lugares idóneos para el desarrollo de la campaña, porque las mujeres van a ellos a menudo, casi siempre, o siempre, sin acompañamiento masculino, y establecen relaciones de confianza con el personal, por lo que son muchas las posibilidades de conversaciones que faciliten la detección de violencias machistas", apuntó.

Agra explicó que el personal de los centros adscritos contará en todo momento con asesoramiento de profesionales para que sepan cómo actuar en el caso de detectar conductas de violencia contra las mujeres o cómo informarles a estas de los pasos que deben dar para cursar una posible denuncia. "En los salones estarán bien accesibles el díptico informativo de la campaña y los números de teléfono a los que llamar si alguna persona se siente víctima de violencia de género y necesita ayuda", aclaró.

Salud mental y peticiones de ayuda

Por su parte, Eva Ovenza desgranó al por menor todo el trabajo que se realiza desde hace años el departamento de Igualdad de la Diputación en materia de prevención de violencia machista, pero también de fomento de la igualdad y de trabajo con las diversidades sexuales.

"Son precisamente esos tres los pilares de desarrollo de nuestros diferentes proyectos", dijo, a la vez que avanzó que en la actualidad "estamos trabajando específicamente con salud mental y género, con una serie de tertulias que acercan a los ayuntamientos la oportunidad de hablar sobre qué es la salud mental y cómo afecta de manera diferente a los hombres y a las mujeres".

"Lo estamos haciendo a través de un vehículo que es el libro de Antía Yáñez, que nos ayuda la que esas tertulias sean más enriquecedores y que a través de la literatura podamos trabajar temáticas como estas", explicó. Trauma y apego, casas acogida, maternidad y cuidados son asuntos de los que también se ocupa en mejorar la institución coruñesa, segundo destacó Ovenza, que recordó todos los convenios, subvenciones, herramientas y recursos con los que trabaja el departamento de Igualdad provincial.

Cristina Bajo destacó que la campaña empezó ya: "Establecemos rondas de contactos, en el CIM, en los Ayuntamientos y en los centros de estética y peluquerías, a los que les llevamos información y todo el material", subrayó.

Aunque la campaña durará hasta final de este mes, la idea es que esos centros sigan siendo puntos de detección de violencias machistas, pero que deriven las quejas o las peticiones de ayuda al personal especializado, a los profesionales.

"Queremos aprovechar esa confianza que se genera allí para llevar a quién corresponde esa información, pues es más eficaz esa confianza, que no que una mujer entre en un centro que no conoce, donde hay gente que tampoco conoce y coja un panfleto a lo que no le va a hacer ni caso", vioconcluyó.