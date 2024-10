El Málaga denuncia un intento de agresión en A Coruña durante la noche en su hotel

En cuanto a los altercados que protagonizaron los ultras del Málaga el sábado por la noche, ha indicado que "las fuerzas de seguridad reaccionaron con absoluta inmediatez para hacer frente a la situación que se produjo en el entorno del estadio".

Sin embargo, Rey ha considerado que "desde el punto de vista ciudadano no se entiende que estas personas estén al día siguiente otra vez en la ciudad provocando y accediendo a un estadio como si no hubiera pasado nada". "Que hayan venido, que la hayan liado y que se marchen la gente no lo entiende", ha añadido.