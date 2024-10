En libertad los dos ultras del Deportivo detenidos en A Coruña este domingo

Los dos ultras del Deportivo detenidos en enfrentamientos con la Policía en A Coruña este domingo han quedado este lunes en libertad y son investigados por un delito de resistencia y desobediencia, según han informado fuentes judiciales. Las detenciones se produjeron antes del partido del Real Club Deportivo y el Málaga Club de Fútbol, después de que ultras del Málaga causaran destrozos en la ciudad. De éstos, ninguno ha sido detenido.

Estas dos personas habían sido trasladadas esta mañana a dependencias judiciales y finalmente han sido puestos en libertad. Las detenciones se produjeron en la plaza de Pontevedra, cuando algunos de los ultras coruñeses se enfrentaron a la Policía. Fueron detenidos por "intentos de agresión hacia la Policía Nacional". Desde la plaza fueron trasladados a comisaría por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.

Estos hechos se produjeron después de que este sábado un centenar de ultras del Málaga provocaran destrozos en las inmediaciones del estadio. En concreto, rompieron la cristalera de un bar y diferentes objetos tanto del establecimiento como del mobiliario urbano.

De hecho, el domingo los 144 ultras del Málaga fueron escoltados por la Policía Nacional hasta el estadio de Riazor, al que accedieron antes de lo previsto. El grupo ultra andaluz ya había causado altercados en Galicia en su anterior visita. El pasado mes de junio, Málaga y Celta Fortuna (filial del equipo vigués) se enfrentaban durante el playoff de ascenso a Segunda División. En las horas previas al partido, el Frente Bokerón dejaba imágenes "polémicas" por las calles de Vigo, haciendo saludos fascistas y dirigiendo peinetas a los viandantes.

"Los dispositivos han funcionado"

La subdelega del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ha defendido este lunes la acción policial en A Coruña tras los altercados provocados por los ultras del Málaga en la ciudad y ha asegurado que "los dispositivos han funcionado" y que los efectivos policiales "reaccionaron con inmediatez". La alcaldesa, Inés Rey, ha considerado por su parte que lo ocurrido fue "inadmisible" y cree que fue "indignante" que se les dejara entrar en el estadio.

"La planificación del dispositivo de seguridad comenzó el jueves, cuando se declaró partido de alto riesgo, y las fuerzas de seguridad mantuvieron una reunión para planificar cómo iban a actuar el domingo, el día del partido", ha relatado Rivas, y ha valorado que "a lo largo del domingo estos dispositivos han funcionado, se ha cumplido el objetivo, que es prevenir que haya enfrentamientos entre las aficiones".

En cuanto a los altercados que protagonizaron los ultras del Málaga el sábado por la noche, ha indicado que "las fuerzas de seguridad reaccionaron con absoluta inmediatez para hacer frente a la situación que se produjo en el entorno del estadio".

Sin embargo, Rey ha considerado que "desde el punto de vista ciudadano no se entiende que estas personas estén al día siguiente otra vez en la ciudad provocando y accediendo a un estadio como si no hubiera pasado nada". "Que hayan venido, que la hayan liado y que se marchen la gente no lo entiende", ha añadido.