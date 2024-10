La alcaldesa de A Coruña ve "indignante" que los ultras del Málaga entrasen en el estadio

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha condenado este lunes los altercados provocados por los ultras del Málaga en la ciudad, hechos que ha calificado de "extrema gravedad", y ha asegurado que el Concello pedirá explicaciones a la Delegación del Gobierno y a LaLiga porque "no se entiende", y es "indignante que se les haya permitido entrar al estadio".

Rey ha recordado que estos ultras ya causaron altercados en Vigo el pasado mes de junio, y que el partido de este domingo había sido declarado de "alto riesgo", por ello ha considerado "inadmisible que se hayan producido altercados que han puesto en riesgo a coruñeses y coruñesas". También ha considerado "indignante que se les haya permitido entrar al estadio".

"Tenemos un partido de alto riesgo y hay un grupo de ultras que vienen a la ciudad a sembrar el terror, encapuchados, vestidos de negro, y se dedican a destrozar bares", ha relatado, para calificarlo de "conducta, además de violenta y reprochable penalmente, totalmente antideportiva".

En ese sentido, ha considerado que "desde el punto de vista ciudadano no se entiende que estas personas estén al día siguiente otra vez en la ciudad provocando y accediendo a un estadio como si no hubiera pasado nada". "Que hayan venido, que la hayan liado y que se marchen la gente no lo entiende", ha añadido.

Rey también ha mostrado su solidaridad con los dueños del bar que fue "salvajemente atacado por los ultras del Málaga el sábado por la noche", y ha agradecido el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, "especialmente a la Policía Local, que dio cobertura a las actuaciones" con el total de sus patrullas disponibles.

Por su parte, desde el BNG, la concelleira Avia Veira ha condenado en un mensaje en sus redes socailes que "os nazis do grupo nazi Boquerones Negros do Málaga se dedicaron a causar unha desfeita contra mobiliario público e destrozando un bar sen que iso conlevase detencións nin os impedise entrar no estadio de Riazor". Y ha considerado que "na Coruña non había efectivos máis que unha grilleira da Policía Nacional que se dedicou a escoltalos".



También el grupo municipal del PP en el Concello de A Coruña ha reprochado la "ausencia de un dispositivo policial de refuerzo". "Los radicales pasearon por la ciudad a sus anchas la noche del sábado, causando destrozos y sembrando el pánico, ante la ausencia de un dispositivo policial de refuerzo", señala en un comunicado.