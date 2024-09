El Recorda Fest de A Coruña cierra una nueva edición por todo lo alto con La Oreja de Van Gogh

El Recorda Fest logró poner el broche de oro a un verano mágico en A Coruña. La última jornada del festival arrancó con Fran Perea y su mítico 1+1 son 7, tema que corearon miles de asistentes de todas las edades, pero la tarde del sábado solo acababa de comenzar y aún quedaba una larga lista de artistas por subirse al escenario del muelle de Batería.

El argentino Coti era el segundo en cantar. ¿Dónde están corazón?, El embrujo, Lento y Antes que ver el sol dieron el pistoletazo de salida a un memorable concierto que termino con una cosa: con ganas de mucha más música. Y ahí estaba Marlon para dar el relevo al cantante de Nada fue un error.

Lo hizo luciendo una camiseta del Dépor; concretamente, de Lucas Pérez, un gesto que aplaudieron cantidad de asistentes del Recorda Fest. El setlist del concierto de Marlon incluyó algunos de sus grandes temas, como Mi Macarena, Me supo a poco, Marzo en febrero, Superman, Tequila y candela y De Perreo.

Marlon es la tercera actuación de este sábado en el Recorda Fest de A Coruña. Se sube al escenario del muelle de Batería con la camiseta del Dépor. pic.twitter.com/ngO6qUnKYw — Quincemil (@quincemil15000) September 7, 2024

La tarde de ayer sábado siguió avanzando y la lluvia no hizo acto de presencia. Los cielos de A Coruña lucían despejados y las máximas eran de 20 grados. Llegaba el gran momento del Recorda Fest: el concierto de La Oreja de Van Gogh.

El grupo cabeza de cartel de la edición de 2024 hizo saltar y llorar a los asistentes del festival con temas que no entiendes de generaciones. Con himnos atemporales. Con éxitos de hace más de 20 años que siguen sonando en todas las radios. Cuídate, París, Soledad, Pop, Muñeca de trapo y 20 de enero sonaron en directo en el muelle de Batería.

Pero, sin lugar a dudas, el momento más especial llegó con Rosas. Ahí el público enloqueció y lo dio todo con Leire, que aprovechó la ocasión para presumir de marido ferrolano entre los miles de asistentes del Recorda Fest.

Y, por supuesto, no podía faltar 'Rosas' en el setlist del concierto de La Oreja de Van Gogh. Es la canción más escuchada del grupo en plataformas como Spotify y también un eterno himno que une generaciones pic.twitter.com/OrBjOlpEBb — Quincemil (@quincemil15000) September 7, 2024

Aún faltaba el buen rollo de Álvaro de Luna y los temas pop de Maldita Nerea. Unos minutos antes de las 02:00 horas arrancó el show de Dj Nano para cerrar una espectacular edición sin lluvia del Recorda Fest de A Coruña.