Nueva protesta de los mariscadores de O Burgo en A Coruña: "Sin avances" en el conflicto

Este martes 3 de septiembre se ha producido un nuevo corte del Puente Pasaje de A Coruña por parte de los mariscadores afectados por el dragado de la ría de O Burgo. Se trata de la enésima movilización en los últimos meses y las protestas en esta ubicación se unen a otras frente a la Subdelegación del Gobierno de la ciudad herculina.

Su principal demanda se centra en los pagos pendientes y en soluciones debido a la situación crítica en la que viven, ya que durante el dragado no han podido faenar y ahora tendrán que esperar entre 18 y 24 meses a que la cría en la ría alcance talla comercial y poder ejercer su oficio.

Las retenciones provocadas por este corte han sido menores que en semanas anteriores, no llegando este martes a un kilómetro en dirección salida de la ciudad, según el Centro de Control de Tráfico del Noroeste.

Por su parte, Andrés Pena, en representación de los mariscadores, ha avanzado que continuarán con las movilizaciones en demanda de ayudas hasta que el marisco alcance la talla de comercialización, ante una problemática que afecta a 74 familias, según recoge Europa Press.

Asimismo, de cara a solucionar el conflicto, este lunes 2 de septiembre estaba convocada una reunión entre las partes para intentar dar pasos adelante, pero los afectados han confirmado que ningún miembro del Ministerio de Transición Ecológica se presentó a la mesa de negociación convocada con la Xunta y el Gobierno central.

BNG exige protección económica

La diputada del Bloque Nacionalista Galego, Iria Taibo, denunció en la Comisión de Pesca y Marisqueo el abandono del sector marisquero por parte de la Xunta del PP y la falta de ayudas a consecuencia de la parada derivada de las obras de dragado de la Ría del Burgo.

La diputada nacionalista instó al gobierno de la Xunta a asumir la coordinación con el Ministerio de Transición Ecológica para proteger económicamente a los mariscadores mientras la Ría del Burgo no recupere su capacidad productiva plena, elaborando, si fuera preciso, los informes jurídicos y técnicos que sean necesarios.

Taibo destacó que "los trabajadores del sector no solo no están percibiendo ninguna ayuda desde el 26 de abril cuando acabó el dragado, sino que aún no recibieron las ayudas comprometidas desde el mes de enero, puesto que las obras se prolongaron unos meses y las ayudas no fueron tramitadas a tiempo”

"La Xunta de Galicia es la responsable del área de marisqueo y, por este motivo, debe acercar algún tipo de ayuda al sector", señaló la diputada que exigió al gobierno gallego a hacerse cargo de las ayudas o de una parte de ellas, elaborando o encargando un informe instando al Gobierno del Estado la que se haga cargo de las ayudas.

Solicitan que se pongan del lado de las 76 familias que viven de la Ría del Burgo "y que ahora mismo se encuentran en una situación límite, sin poder trabajar y sin ninguna solución por parte de ninguna de las administraciones implicadas".