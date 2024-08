Dos concejales del PP de Betanzos (A Coruña) dejan el grupo municipal

Dos concejales del Partido Popular de Betanzos han tomado la decisión de abandonar el grupo municipal tras tener discrepancias acerca de la postura del grupo con respecto a las fiestas de la localidad.

El conflicto surge tras el cambio de la tradición de las reinas de las fiestas, que ha pasado a ser una representación general con la posibilidad de que no sean solo mujeres. En declaraciones a Europa Press, la portavoz del PP de Betanzos, Cecilia Vázquez, señaló que su postura no fue de "imposición", pero que se acordó que el partido no acudiría de forma oficial, sin fijar obligaciones.

La edil también ha confirmado que Manuel Martínez y Pablo Villaverde le trasladaron el pasado martes que dejaban el grupo municipal al no estar de acuerdo con la ausencia de representantes del PP. Sin embargo, también le comunicaron que se mantendrían como ediles no adscritos, por lo que el PP pasa de ocho a seis concejales. Cecilia Vázquez ha querido apelar al diálogo para "reconducir la situación".