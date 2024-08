La ola de calor "acaricia" a A Coruña y deja un sábado de máximas de 28 grados

Como vemos nas máximas rexistradas,, máis de vinte graos de diferencia entre puntos do norte e do sur de #Galicia!!!



E que temos que ter en conta para mañá?🤔

▪️Temps📉 coa chegada de aire atlántico

▪️Brétemas costeiras, sobre todo no litoral atlántico

▪️Treboadas⚡️ no interior pic.twitter.com/6M8Ogi9GIU