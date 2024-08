Los mariscadores de O Burgo continúan sus protestas en A Coruña y cortan un carril en A Pasaxe

Los mariscadores de la ría de O Burgo han continuado este viernes con las movilizaciones para demandar una salida a las 74 familias afectadas por el dragado de la ría, que no podrán volver a trabajar hasta que se regenere el espacio con el crecimiento de los bivalvos. En esta ocasión han cortado un carril del puente de A Pasaxe en dirección salida de A Coruña, lo que ha ocasionado retenciones en ese tramo.

El portavoz de la Cofradía de Mariscadores, Manuel Baldomir, ha lamentado que aún no tienen "novedades por parte de la administración", si bien han solicitado una nueva reunión a tres bandas para finales de este mes con la Xunta de Galicia y el Gobierno central.

El último encuentro fue el pasado 30 de julio, una cita a la que no acudió el Gobierno central, algo que afeó Baldomir: "O Goberno do Estado afeou unha vez máis a reunión non facendo acto de presencia, agacha a cabeza e se el non ve o problema parece que non éxiste, pero a realidade é que ha 74 familias que vivímos do marisqueo que estamos a pé de rúa protestando", señaló entonces.

Mientras continúan esperando una respuesta, los mariscadores de la ría seguirán con las concnetraciones frente a la Delegació de Gobierno en A Coruña y realizando esta protesta en puente de A Pasaxe.