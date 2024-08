La recogida de basuras de A Coruña supera el 70% e Inés Rey la da por "casi normalizada"

El servicio de recogida de las basuras está volviendo poco a poco a la normalidad. Así lo indicó esta mañana la alcaldesa, Inés Rey, al reconocer que la situación está "casi normalizada". La empresa concesionaria, Prezero, ha pasado de registrar porcentajes de recogida del 30% —madrugada del domingo— a doblarlos y superar el 73% —datos de esta noche—.

"Los porcentajes de recogida son superiores a semanas pasadas y parece que la situación está casi normalizada", aseguraba ante las preguntas de la prensa esta mañana la regidora de A Coruña. No obstante, quedan puntos en los que todavía hay acumulados de papel, cartón y vidrio. Unos focos que "se irán regularizando esta semana", adelantó Inés Rey.

Los datos de Prezero crecieron un 60% en apenas cuatro días. Una mejora que coincidió con la ampliación de la emergencia sanitaria. La Comisión de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria detalló el domingo 4 de agosto que Prezero tan solo había recogida un 30% de la basura de la ciudad. El lunes llegaron al 44%, el martes al 51% y hoy miércoles al 73%.

La mejora se debe a que "los equipos están trabajando a buen ritmo", señaló hoy la alcaldesa. Además, la imagen de la ciudad también ha mejorado gracias al trabajo de Valoriza, que desde el lunes realizan dos turnos de recogida de 7.15 a 15:15 horas y de 15:15 a 23:15 horas. En lo que va de emergencia sanitaria, Valoriza ha recogido 814,1 toneladas de basura.

La emergencia sanitaria se mantendrá hasta que la situación esté completamente normaliza, tal como señaló en diferentes ocasiones Inés Rey. La tendencia apunta a que en pocos días la ciudad podría volver a la normalidad. Con todo, la alcaldesa todavía no ha fijado una fecha límite en la que retirar las medidas extraordinarias.

La quema de contenedores también parece haberse frenado en seco. Esta noche se registró un incendio en un contenedor de vidrio, pero no provocó incidencias. Por el contrario, ya van varios días con 0 quemas. En total, 160 contenedores fueron calcinados desde el inicio de la huelga.

Huelga de brazos caídos

Desde el comienzo de la huelga de STL, Gobierno local y oposición alertaron de que no se trataba de una huelga al uso, sino a unos paros "de brazos caídos". Trabajar con lentitud y desgana era una de las estrategias empleadas por parte de la plantilla de Prezero, según indicó en varias ocasiones Inés Rey. Una situación a la que también se sumaban los 67 trabajadores de baja.

En días pasados, Rey confirmó rutas que "no se hacen" o en las que "no se recoge" por lo que "no se están cumpliendo las condiciones del pliego, ni los servicios mínimos, ni la recogida". Los barrios de la ciudad eran los más perjudicados de esta situación, que dejaba porcentajes del 100% en el centro y del 0% en algunos barrios.

Según la alcaldesa, esta circunstancia obedecía a un "intencionalidad del comité de huelga para hacer daño a la ciudad y al gobierno local". Llegó a hablar de una "táctica burda" con la que "hacer el mayor daño político posible".

El portavoz del STL, Alfonso Seijo, desmintió las acusaciones y vinculó la baja recogida con que había muchos puestos de trabajo sin cubrir tras las sanciones impuestas por la empresa. Ayer mismo la alcaldesa confirmaba que Prezero había realizado nuevas contrataciones. Un refuerzo de personal que "se empieza a notar" en los porcentajes.