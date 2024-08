Parece una multa de la DGT, pero no es: Cuidado si vives en A Coruña y recibes este SMS

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado de una nueva estafa con supuestos avisos de multas pendientes. En las últimas semanas se ha detectado una campaña de mensajes de texto (SMS) fraudulentos en los que se notifica a los conductores de una supuesta infracción de tráfico y se les solicita que la resuelvan con la mayor brevedad -por lo general, en un plazo máximo de 24 horas- mediante un enlace.

Sin embargo, este recordatorio de multa es falso y es muy importante no pulsar sobre la URL adjunta, ya que serás redireccionado a un sitio web donde los ciberdelincuentes extraerán tus datos personales y bancarios. "Si has recibido un SMS con las características descritas, pero no has pulsado en el enlace, te recomendamos bloquear al remitente y eliminar el mensaje de tu bandeja de entrada", aconseja el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Si por el contrario, has picado y has hecho clic en el enlace, lo primero que deberías hacer es realizar capturas de pantallas y guardar todas las pruebas posibles del smishing y de los enlaces adjuntos. "Para validar dichas evidencias, puedes utilizar testigos online", apunta el Incibe. También es recomendable que te pongas en contacto con tu entidad bancaria para proteger la cuenta.

Por otra parte, en la Línea de Ayuda en Ciberseguridad del Incibe puedes reportar el fraude y, de esta forma, evitar que otras personas sean víctimas, si bien también es recomendable poner una denuncia ante las autoridades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asegurándote de proporcionar todas las pruebas que hayas logrado recopilar del fraude.

En el caso de que dudes sobre la veracidad de una sanción, recuerda que la Dirección General de Tráfico notifica sus multas a través de un correo postal y a través de notificación electrónica.

Estafa del retrovisor roto

La estafa del retrovisor roto es otro de los últimos engaños "de moda" para que estafadores obtengan datos personales y bancarios de centenares de conductores. Todo comienza cuando la víctima va a coger el coche y se encuentra con el retrovisor dañado y una nota pidiendo disculpas e indicando un número de teléfono para contactar.

Sin embargo, es mentira y lo único que pretenden los estafadores es ver en tiempo real datos personales y contraseñas gracias a aplicaciones tipo espejo, como TeamViewer. Para evitar caer en fraudes, hay que dudar en todo momento, a pesar de los nervios, y evitar hacer clic en enlaces sospechosos.