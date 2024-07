El Concello de A Coruña aprueba la expropiación del solar ubicado en el barrio de Castrillón

El Concello de A Coruña aprobó en la Xunta de Gobierno Local la expropiación de un sonar carente de uso situado en el barrio del Castrillón valorado en 2,2 millones de euros para.

El solar está ubicado entre las calles Fariña Ferreño y Miramar Castrillón, en un enclave que, por el paso del tiempo y la dejadez, se ha convertido en un foco de insalubridad en la zona. La expropiación permitirá adoptar medidas para mejorar el estado de ese solar, una antigua desmanda vecinal.

En paralelo, el Ayuntamiento también aprobará este miércoles a expropiación de otras tres parcelas ubicadas en la calle San Diego, en el recorrido entre A Gaitera y A Cubela.

"No verán de 2021, o Concello creou un parque biosaludable na rúa San Diego. Con todo, e debido á existencia de pequenas parcelas privadas neste enclave, a ampliación do parque quedou suxeita á adquisición ou expropiación das superficies lindeiras de titularidade privada, algo que estamos a conseguir traballando de forma progresiva", detalló Inés Rey en lo referente a este espacio.

Si en diciembre de 2022 el Ayuntamiento acometió la expropiación de una superficie de 175 metros cuadrados situada en el cruce entre las calles San Diego y Petín, este miércoles se dará la aprobación a la expropiación de otras tres pequeñas parcelas ubicadas entre el parque biosaludable y la superficie del cruce entre Sano Diego y Petín.

Mejoras en la Fundación Luís Seoane

Además, en la Xunta de Gobierno Local del miércoles se aprobará el proyecto correspondiente a la segunda fase de reparación y reposición del sistema de climatización de la Fundación Luís Seoane.

"No pasado mandato completamos a primeira fase desta intervención, co obxectivo de solucionar o problema de filtracións de auga que se estaban a producir no edificio e de mellorar a súa climatización. Agora, avanzamos cara a posta en marcha da segunda fase, na que se acometerá a substitución das unidades de tratamento de aire restantes que existen na cuberta do edificio da Fundación", detalló la alcaldesa.

Sumando las obras de la primera y la segunda fase, el Ayuntamiento llevará a cabo una inversión de 1,2 millones para completar la intervención, una medida necesaria para salvaguardar el legado y la memoria de Luis Seoane, uno de los artistas gallegos más relevantes del siglo XX.