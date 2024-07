Profesionales del sector cultural de A Coruña se unen para denunciar la gestión del Concello

Profesionales de distintas asociaciones vinculadas al mundo de la cultura en A Coruña han hecho público este martes un manifiesto en el que muestran su preocupación y descontento con la gestión del Concello. Denuncian la "falta de un proyecto cultural para la ciudad" y la"deriva hacia la cultura de grandes eventos", lo que deja de lado "la cultura de proximidad". Asimismo, lamentan los "importantes recortes" que está sufriendo el sector.

El manifiesto está apoyado por 17 asociaciones profesionales a nivel local, gallego y estatal y ha sido leído por sus portavoces en un acto realizado en los soportales del Teatro Rosalía de Castro. El texto recoge algunas de las "disfuciones" en la gestión pública de la cultura coruñesa, para empezar, recuerdan que el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) se encuentra "sin dirección y sin personal suficiente para hacer frente a la contratación".

En ese sentido, relatan que "tras reunirse con los tres grupos políticos con representación en el Palacio de María Pita, el sector reclamó al Ejecutivo local el pago de las deudas en materia de cultura correspondientes a 2023 sin que ello repercutiese negativamente en 2024". Si embargo, lamentan que "el acuerdo alcanzado no cumplió con estos parámetros, y una vez aprobado el modificativo de crédito en el pleno municipal, comenzaron los recortes".

El sector solicitó el pasado 11 de junio una reunión con la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, "para explicarle directamente la situación y buscar soluciones por consenso", pero aseguran que un mes después no han obtenido respuesta.

En el manifiesto denuncian también la "preocupante deriva hacia la cultura de grandes eventos" lo que deja de lado "la cultura de proximidad" y hace que A Coruña pierda fuerza como "ciudad creadora y de vanguardias, refrente a nivel estatal e internacional y que tiene en sus creadores y creadoras un gran valor". Todo ello provoca que "se vayan perdiendo proyectos que acercan a la ciudadanía a la cultura de base y al tejido profesional", consideran.

Al mismo tiempo reclaman que el Concello preste "una mayor atención a los teatros, auditorios y centros culturales de la ciudad, que carecen de una gestión profesional y de una política cultural clara". Además, denuncian las carencias en edificios públicos como el Palacio de la Ópera o la biblioteca del Fórum Metropolitano, entre otros, "por falta de mantenimiento".

"O formato de gran evento tamén é cultura"

Preguntado al respecto este martes, el concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, ha considerado que "hai certo descoñecemento da situación" y ha asegurado que muchos de los grandes eventos programados en la ciudad están patrocinados por la Xunta de Galicia. "Hai unha confusión que parte dunha premisa falsa, pensar que os grandes eventos, como o de Juan Luis Guerra no Coliseum, están sufragados con fondos municipais, o cal non é certo", ha indicado.

Sobre o IMCE, el concelleiro ha asegurado que "máis do 85% dos orzamentos do IMCE foron para o tecido cultural local", si bien ha detallado que hay un escenario de contneción en el gasto ya que, tras los ajustes presupuestarios realizados, el organismo "por primeira vez en 17 anos vai a gastar o diñeiro que ten, non vai haber ningún modificativo ou suplemento de crédito para pagar facturas".

"O que hai que facer é dar prioridade ao sector cultural de base e o ao que sexa máis necesario para cidade", ha añadido. En ese sentido, Castro ha señalado que "hai algún prexuízo" con respecto a los grandes espectáculos "desde o punto de vista ideolóxico", lo que, ha sostenido, es un "discurso erróneo".

"Hai un discurso erróeno que entende que unha cousa é cultura e outra cousa son os outros formatos. O formato de gran evento tamén é cultura. Tanxugueiras enchendo o Coliseum é cultura. Xabier Díaz na praza de María Pita é cultura. Non é ocio e espectáculo só, é cultura", ha reiterado.

Asociaciones firmantes del manifiesto

Las 17 asociaciones del sector cultural de A Coruña que se han unido para firmar el citado manifiesto son las siguientes: