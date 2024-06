¿Por qué el alcalde de Arteixo y la Diputación de A Coruña están enfrentados?

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, fue expulsado este viernes de un tenso pleno de la Diputación de A Coruña, un suceso tras el cual se suspendió. Abandonó el salón después de que lo solicitase el presidente de este organismo, Valentín González Formoso, tras intentar reiterar la petición de que se firmase un convenio que posibilite la construcción de un nuevo parque de bomberos en Morás. Los guardas jurados de la Diputación de A Corula dirigieron al regidor fuera del hemiciclo.

Desde el Concello de Arteixo se ha emitido un comunicado en el que se dan detalles acerca de lo sucedido en un conflicto entre ambas partes que tiene como eje central la construcción de estas nuevas instalaciones para los bomberos. Cabe destacar que el presidente provincial es también presidente del Consorcio de Bomberos.

Fuentes municipales concretan que en el pleno de viernes del concello de Arteixo se aprobó una moción respecto a este tema en donde se explica de forma cronológica la situación actual de la construcción de un nuevo parque de bomberos comarcal "que venga a sustituir a las instalaciones actuales situadas en el polígono de Sabón que sufren graves problemas estructurales que han sido denunciados por los propios bomberos".

La transcripción de la moción aprobada sobre el traslado del parque de bomberos reza que "o pleno do concello de Arteixo aprobou onte cos votos a favor do PP, a abstención do PSOE e do BNG, e o voto en contra de Alternativa dos Veciños unha moción presentada polo grupo de goberno na que se lle pide o presidente do Consorcio de Bombeiros (Valentín González, tamén presidente da Deputación da Coruña) que firme o convenio de construción dun novo parque de bombeiros comarcal que ten sobre a súa mesa desde fai meses".

Sobre este convenio, desde Arteixo detallan que ya fue revisado por técnicos del Consorcio, Xunta de Galicia y Concello de Arteixo obteniendo la conformidad de las partes.

Sobre lo sucedido, fuentes del gobierno de Calvelo apuntan que "a moción presentada polo grupo de goberno recordaba que xa “na reunión celebrada en decembro do ano 2022, entre o presidente da Deputación da Coruña en calidade de presidente do Consorcio Provincial de Incendios e Salvamento da Coruña e o alcalde do concello de Arteixo, trasladóuselle a posibilidade da venda a través de subasta pública da parcela Municipal nº 24 (no polígono de Sabón) e de construír un novo parque comarcal de Bombeiros no Polígono de Moras (Arteixo)".

Contencioso administrativo "sin previo aviso ni explicaciones"

Sobre esta parcela, fuentes municipales de Arteixo exponen que es municipal y en ella están las obras y servios del Concello, la base de Protección Civil, el depósito de la grúa municipal y la base de bomberos del Consorcio Provincial.

Sobre las palabras del presidente de la Diputación en la reunión sobre este terreno recuerdan que manifestó: "Si no le supone ningún gasto a la Deputación por parte del Presidente de la Deputación y presidente del consorcio provincial de bombeiros no tiene ningún problema en proceder al traslado del parque de Bomberos al Polígono de Morás".

Todo empeoró, según fuentes municipales de Arteixo, cuando a partir de esa reunión desconociendo las causas, el 28 de febrero del año pasado Valentín González Formoso presenta un contencioso administrativo contra el concello de Arteixo por la venta de esta parcela municipal.

Todo ello "sin previo aviso al Concello de Arteixo, sin ninguna explicación ni llamada previa de advertencia", critican fuentes cercanas a Calvelo. Estas mismas voces confirman que el juzgado denegó todas las medidas cautelares en contra de la venta de la parcela y dictaminó en contra de la Diputaci´n de A Coruña por su pretensión de paralizar la venta del terreno.

En este contexto, desde Arteixo han informado que actualmente "el contencioso administrativo esta suspendido para posibilitar un acuerdo entre ambas partes". En este punto, subrayan que Arteixo se pone en contacto con representantes del Consorcio Provincial de Bomberos para redactar un nuevo convenio "y el diseño constructivo del parque de bomberos" y se les remite de nuevo el borrador al Consorcio y a Formoso.

Todo continúa, según el argumento del Concello de Arteixo, en que "tras reiteradas reuniones con el gerente del Consorcio se da el visto bueno al diseño del nuevo parque de bomberos en una parcela de 4.000 m2 con superficie construida de 1.200 m2 con una financiación completa por parte de Arteixo".

Tras este paso, se traslada el borrador del convenio y del anteproyecto constructivo y el 18 de otubre de 2023 se remite a Formoso el borrador del convenio de colaboración y el anteproyecto para el 20 de ese mismo mes, "al no recibir respuesta", desde Arteixo "reiterar la solicitud de remisión del borrador del convenio".

Meses más tarde, el 31 de mayo de 2024, en el pleno de la Diputación de A Coruña, Calvelo le solicita nuevamente a Formoso firmar el convenio. Por esta razón, el Grupo Municipal Popular de Arteixo pide al pleno la adopción de acuerdos sobre la firma del convenio y del anteproyecto para el parque de bomberos.