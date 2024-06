El Concello de Cambre (A Coruña) aprueba un suplemento de crédito de 3,8 millones

El Concello de Cambre (A Coruña) aprobó en el pleno celebrado este jueves el suplemento de crédito y crédito extraordinario que no había llegado a votarse en mayo que suma una cuantía de 3,8 millones de euros. El cambio en el sentido del voto de parte de los partidos de la oposición (PP, PSOE y BNG) ha permitido que se diera luz verde a esta medida. El gobierno local aseguró que era la segunda vez que presentaba esta propuesta después de que estos grupos promoviesen una modificación para pagar solo la parte correspondiente a las subvenciones a entidades municipales.

La alcaldesa, María Pan Lesta, agradeció que estos partidos se abstuvieran "permitindo que saia adiante un suplemento co que se pagarán os máis de 600.000 euros en facturas pendentes de 2023, co que se reporán as partidas que se esgotaron tras a aprobación do recoñecemento extraxudicial de maio e que vai servir para aboar os convenios coas ANPAS dos colexios".

La propuesta respaldada por el pleno recoge lo mismo que la de mayo incluyendo, como uno de los únicos cambios, los créditos de los convenios del curso 2023-2024 con las ANPAS de los colegios. Además de este capítulo, el equipo de gobierno incorporó varias certificaciones de obras que hicieron aumentar la cuantía del suplemento hasta los 3.803.564,57 euros.

El punto se aprobó con el voto a favor de Unión x Cambre y de Alternativa dos Veciños y con la abstención del PP, PSOE, BNG y de la concejala no adscrita. Este cambio de postura favorecerá, tal y como explicó la regidora, "aboar parte das facturas que o Concello ten pendente cos provedores de servizos esenciais e, ademáis, tras incorporarse os convenios coas asociacións de nais e país, servirá para manter os programas de actividades extraescolares que ofrecen ao longo do curso lectivo e que este goberno considera esenciais para favorecer a conciliación das familias".

Plan Estratégico de Subvenciones

Otra de las propuestas que salió adelante fue el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2027. La iniciativa había salido rechazada en el pleno de mayo después de que el PP, PSOE y BNG la votaran en contra. Sin embargo, en este pleno resultó aprobada con el voto a favor de Unión x Cambre y de Alternativa y la abstención del resto de agrupaciones y de la edil no adscrita. Los partidos justificaron el cambio en el sentido del voto en base a las reuniones mantenidas, en las últimas semanas, entre el gobierno local y los partidos de la oposición.

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

Otra de las propuestas que recibió luz verde fue la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. Por un lado, la medida incluía el cambio de un puesto de A2 de técnico de Gestión de la administración general del departamento de Contratación en un A1. Por el otro, se planteaban también los cambios de denominación y transformación de los puestos de operario del parque móvil e inmuebles, del de trabajadora familiar y del de auxiliar de monitor de la tercera edad. Tras la aprobación, los dos primeros pasarán a ser conserjes y el tercero, auxiliar de biblioteca-archivo.

El punto salió aprobado con el voto favorable de Unión x Cambre, el voto en contra del PP y la abstención del resto de grupos y de la concejala no adscrita.

La regidora agradeció a todos los partidos de la corporación que en este pleno primase "o interese xeral da veciñanza para seguir poñendo solución

aos problemas don Concello".