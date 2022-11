El pasado jueves 27 de octubre el canciller alemán Olaf Scholz, presidente del conocido como “gobierno del semáforo” por los colores de sus tres partidos integrantes, daba el visto bueno a la adquisición por parte de la empresa estatal china Cosco del 24,9% de las participaciones de la empresa de logística portuaria HHLA en el puerto de Hamburgo. Aunque, en un principio, el acuerdo entre Cosco y HHLA se cifraba en unos sesenta millones de euros por el 35% de las acciones, la intervención estatal redujo ese porcentaje al máximo permitido para una sola operadora a cambio de cuarenta y cinco millones.

El puerto de Hamburgo es el tercero con mayor tráfico de mercancías de Europa, tan solo por detrás del de Róterdam (Países Bajos) y el de Amberes (Bélgica), ambos también con participación de Cosco. Es una alianza que, en principio, beneficia a ambas partes: Cosco, y por extensión China, afianza su control del tráfico marítimo de bienes y materias primas, como el 'Collar de Perlas' que va de Valencia a Hong Kong, mientras que Hamburgo se convierte a su vez en un destino privilegiado para los transportistas chinos, lo que genera más ventas y asegura puestos de trabajo.

Aunque Scholz, exalcalde de Hamburgo entre 2011 y 2018, se ha asegurado de que Cosco no tenga ningún derecho de veto –imaginemos que en un momento dado pretendiera, por orden de Pekín, negar el acceso a las mercancías provenientes de Taiwán–, las críticas por conceder el permiso gubernamental a la operación no han faltado por parte de la oposición ni de sus propios socios de coalición. No en vano, uno de los compromisos del gobierno elegido el año pasado era evitar la dependencia de países extranjeros en infraestructuras vitales.