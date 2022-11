Se suele decir que “de padres gatos, hijos mininos”, por lo que no es de extrañar que de los cuatro hijos de la infanta Cristina de Borbón (57) e Iñaki Urdangarin (54), su segundo vástago, Pablo Nicolás de Todos los Santos Urdangarin y Borbón (21), eligiera continuar con la estela de un padre que formó parte de aquel Dream Team del FC Barcelona (Enric Massip, David Barrufet, Xavier O’Callaghan, Tomas Svensson) que entró en el Olimpo. Entre 1996 y el año 2000 no sólo ganaron cinco veces consecutivas la liga ASOBAL –máxima categoría masculina de balonmano– sino que también alzaron la Copa de Europa en otras cinco ocasiones.

El exguardamenta Tomas Svensson (54) relata para EL ESPAÑOL | Porfolio que aquella época fue "muy bonita". "Fuimos el mejor equipo de la historia y lo seguimos siendo. Es muy difícil batir esto. Pero también era otra época y otro tipo de competición, ya que entonces se jugaba a doble partido y ahora es una Final Four. Esta es muy complicada de ganar y el Barça ya lo ha hecho en dos ocasiones. También es verdad que nadie pensaba que Björn Borg ganara cinco Wimbledon seguidos, Miguel Induráin otras 5 en el Tour de France y que Rafa Nadal lo hiciera en 13 ocasiones continuas con el Roland Garros”.

Svensson no se quiere meter en un jardín que no le compete, tan sólo accede a comentar que “Pablo [Urdangarín] está en el segundo equipo, aunque a veces está con nosotros. Es un tema delicado”. De ahí que remita a este diario al jefe de prensa Oriol Bonsoms, quien, a su vez, deriva a Ferran Porres, primer entrenador del Barça Athletic, donde milita actualmente el sobrino del rey Felipe VI.

Pablo Urdangarin tenía seis años cuando fue consciente de que lo suyo era continuar la estela paterna. Con seis años empezaba a tener claro que su pasión era el balonmano. Mientras estudiaba en el elitista Liceo Francés en Barcelona, formó parte de la Asociación Deportiva Lycée Françes Barcelona (AELFB) que, como asociación sin ánimo de lucro, pavimenta un buen camino para los niños: “Queremos transmitir valores de compañerismo, amistad y esfuerzo empezando desde las bases del deporte colectivo e individual", asegura en su web este centro escolar que en la actualidad cuenta con más de 73 nacionalidades entre sus estudiantes.

Iñaki Urdangarin junto a su hijo Pablo tras un partido de balonmano

En ese mismo centro estudiaron todos sus hermanos: Juan Valentín (23), Miguel (20) e Irene (17), que siempre intentaron pasar desapercibidos entre la multitud infantil. En la acera aledaña al Real Club de Tenis Barcelona, donde se celebra anualmente el Trofeo Conde de Godó, la infanta Cristina solía acudir a recogerlos como una madre más. Salvo por una pequeña gran diferencia: varios escoltas estratégicamente situados vigilaban de cerca sus movimientos. Pero nadie notaba nada. La misión era no alterar la normalidad. Como una mamá cualquiera, la ex duquesa de Palma charlaba con otras madres en la puerta.

Para Pablo el deporte era su vida. Enseguida pasó a jugar al Esplugues, pero su sueño se interrumpió. En diciembre de 2011, el juez José Castró imputó a Iñaki por el escándalo en el caso Nóos. El núcleo familiar empezó a desintegrarse. Había que orquestar un plan. Los niños sufrían. Una vez más, Fundación LaCaixa acudió a su rescate enviándola a finales del verano de 2013 a Ginebra, donde estableció su residencia en el centro histórico.

A partir de ese momento, Pablo encarriló su destino a medida que avanzaba el caso por presunta corrupción en las actividades del Instituto Nóos. Se movieron los hilos convenientes y el joven fichó en 2018 por el TSV Hannover-Burgdorf, donde durante un encuentro en los cuartos de final de la Copa de Europa se captaron momentos entrañables que supusieron el primer encuentro público entre los Borbón y los Liebaert, ya que en las gradas se encontraban la infanta Cristina, el rey Juan Carlos I, la reina Sofía y la abuela paterna, Claire. Todos con la bufanda con los colores del equipo colgada del cuello. Al año siguiente, Pablo fichó por el equipo francés HBC Nantes, que en aquel momento gestionaban amigos de Iñaki.

Pero llegó la pandemia. Volvieron a cambiarse los planes. La situación era forzosa. El adolescente abandonó el país galo y en el verano de 2020 ya estaba calentando motores en Barcelona, ciudad en la que había echado raíces y donde viven sus tíos Ana (Urdangarin) y Carlos y sus cinco hijos. En un primer momento, Pablo se instaló en la mansión modernista de 621 metros cuadrados que sus tíos poseen en el barrio noble de El Putxet i el Farró. Se trata de una casa modernista que el arquitecto vilanovino Josep Font i Gumà empezó a diseñar en 1908 y que terminó cuatro años después.

Al poco tiempo se trasladó a un piso de lujo de 350 m2 que unos amigos de sus padres poseen al lado de la Cruz de Pedralbes en la avenida de Pedralbes, una de las calles más caras de la ciudad condal donde sus padres vendieron el piso familiar en 2006 porque, al parecer, el emérito puso el grito en el cielo porque la hija de un rey no podía vivir en un edificio con más vecinos.

Pablo Urdangarín en una imagen de archivo

De ahí que en el 2004 le diera un préstamo de 1,2 millones firmado ante notario para la compra de una propiedad. Hablamos del famoso palacete de Pedralbes que, con una superficie de 1.049 metros cuadrados según el catastro, distribuido en tres plantas (7 habitaciones, 10 baños, piscina privada, salón de 120 metros cuadrados) y rodeado por un terreno de 2.107 metros cuadrados que tuvieron que vender forzosamente en 2017 por 6,9 millones de euros al magnate hotelero y empresario de bienes raíces de origen saudí Laith Pharaon (54) para pagar las fianzas impuestas por el juez Castro. Corría tanta prisa que se hizo una rebaja de tres millones de euros.

En el piso de esos amigos Pablo pasó parte de la cuarentena. A partir de aquel verano de 2020 empezó a entrenar sin ficha en el Barça B, hasta que en julio de 2021 se hizo oficial su fichaje. Con una altura de 190 cm y un peso de 85 kg, el heredero de Iñaki juega de lateral derecho. Según la ficha técnica la ASOBAL durante la temporada 2021-2022, jugó un total de 15 partidos en los que metió 24 goles y, hasta la fecha, en la temporada 2022-2023 lleva jugados 5 partidos con 9 goles.

La rutina del joven Pablo

Pablo tiene una vida muy sencilla, tirando a aburrida, siempre desde el punto de vista rosa. Desde que se vinculó al Barça ha vivido en La Masía, ubicado al lado del Camp Nou, donde viven cierto número de jóvenes de diferentes disciplinas azulgranas. Sin embargo, tal y como adelantó en exclusiva hace un mes Vanitatis, Pablo se ha mudado a un dúplex de alquiler en Sant Joan Despí junto a dos amigos. Se trata de un conjunto de edificios con zona ajardinada y piscina comunitaria convenientemente protegida.

Desde su nuevo hogar, el joven suele trasladarse a la Ciudad Deportiva Joan Gamper de dos maneras. Los colegas le vienen a buscar en coche o, como ocurre en numerosas ocasiones, camina durante quince minutos antes de empezar la rutina de entrenamientos hacia las diez de la mañana. “Es muy disciplinado, no mira a nadie por encima del hombre y pone todo de su parte para seguir mejorando”, admite uno de sus compañeros, que prefiere no ser identificado.

Algunos de los paparazzi que le siguen los pasos cuentan a EL ESPAÑOL | Porfolio que es “extremadamente educado, paciente, calmado y tolerante porque sabe responder adecuadamente a la prensa. Se nota que le han dado caña en el sentido de la buena educación porque es de la Familia Real. No como sus primos, Froilán y Federica”. Cuando le ponen el canutazo –argot periodístico que significa poner el micrófono en situaciones incómodas– nunca se ha salido de madre.

Cuando a principios de este año salieron publicadas las fotos de su padre con su novia Ainhoa Armentia, Pablo se comportó como un señor. Tras salir de la peluquería Llongueras, donde también solía acudir su madre, el paparazzi de Europa Press le preguntó mientras ambos caminaban por la acera respetando la distancia de seguridad. El joven contestó: "Prefiero no decir nada porque es un tema familiar. Son cosas que pasan y lo hablaremos entre nosotros. Hemos hablado con mi padre y hermanos, estamos tranquilos y nos vamos a querer igual. No hace falta nada más".

Pablo Urdangarín en una imagen de archivo

El reportero se disculpó por las preguntas tan delicadas e, inmediatamente, el sobrino de Felipe VI, muy amablemente, le respondió: “No, qué va, sé que es lo que tienes que hacer”. Y dio las gracias. Igualito que los hijos de la infanta Elena, especialmente Froilán, que ha tenido más de un altercado con los profesionales de los medios de comunicación. Y también su progenitora, que ha heredado de los Borbones ese arranque de mala leche cuando le están incordiando. En cambio, su hermana Cristina es más cortés y templada.

Hasta la fecha, parece un chaval bastante sano. No se le ve de fiesta, muy de vez en cuando sale a comer con amigos y hace unas semanas se le pudo ver en el restaurante El Jardí de l’Abadessa ubicado al lado del monasterio de Pedralbes acompañado de su padre y de sus hermanos Juan y Miguel. Lo que sí es cierto es que en su piso de solteros suele reunirse con gente para cenar, charlar o ver películas. “Incluso los sábados, después del partido, es raro que se vaya a comer o cenar con los compañeros”, asegura alguien de su entorno. Un paparazzi da su punto de vista: “Intentamos a ver si sale de juerga y nunca le hemos pillado. Se le ve muy noble y sano, no como a Piqué, que le va marcha”.

De "ser hijo de" a héroe goleador

En el terreno de juego ha mejorado mucho. “Al principio no rascaba bola y cuando a los cuatro o cinco meses de fichar por el Barça B le llamaron para jugar a primera se vieron sus deficiencias. Pero como es hijo de quien es, hicieron una excepción, y jugó con los profesionales”, explica alguien cercano al Club. La sorpresa la dio hace dos semanas cuando jugó la Super Globe, el mundial de esta disciplina en la que Pablo Urdangarin se convirtió en un héroe al marcar 12 goles en el partido contra el equipo mexicano Club Ministros.

“Nunca se había visto semejante proeza. Este chaval es la leche”, comenta un fiel seguidor del Barça. Tal fue su destreza que ya dicen que es el digno sucesor de su padre porque es el máximo goleador en la historia de estos campeonatos. A este respecto, Enric Massip (53), íntimo amigo de Iñaki y, obviamente, uno de los miembros del Dream Team, explica a este medio que no puede hacer un perfil porque apenas le ha seguido. "Estoy más centrado en el fútbol. Mi análisis no sería justo porque no le he visto jugar lo suficiente. Sí me comentan que tiene buena pinta, está creciendo, mejorando y que le pone ganas".

Para su entrenador, Ferran Porres, es el segundo año que está trabajando con Pablo “que siempre viene con mucha predisposición, con los oídos bien abiertos, está haciendo una muy buena evolución en las facetas física, táctica, técnica y en la de su madurez personal como jugador”. La proeza lograda en Arabia Saudí no se le ha subido a la cabeza. “La tiene muy bien amueblada, no es una persona inexperta. No viene crecido ni endiosado. Sabe que a la hora de marcar 12 goles en un día intervienen muchas variables. Lo importante es que es autoexigente, con buena capacidad crítica y sabe que los valores de rendimiento son muchos más que los goles que metes”, matiza el preparador.

Normalmente suelen entrenar en lo que ellos denominan la franja de comer, entre la 1 y las 5 de la tarde, ya que los horarios varían en función de los partidos y competiciones. De esta manera, como el 90% de los chavales son universitarios tienen tiempo para estudiar. El entrenamiento dura tres horas y se divide en dos partes, una hora de gimnasio y dos de pista.

Pablo Urdangarín junto a Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina de Borbón

Uno de los periodistas deportivos más conocidos que trabaja en diferentes medios sobre temas relacionados con el Barça hace hincapié en que Pablo “es bastante serio, súper educado, preserva muy bien su intimidad, no responde mal a nadie y trata por igual a todo el mundo". Y añade que “como deportista ha de cuidar su imagen, transmitir valores saludables, aunque como miembro de la familia del rey la educación ya le viene de ahí”.

Cada vez que Iñaki acude a verlo jugar, avisan de antemano, y cuando llega con el coche levantan la barrera y se mete en el parking de los jugadores y empleados del equipo blaugrana. Va acompañado de dos escoltas y siempre se le ve ilusionado por ver a su pequeño, a quien suele dar sabios consejos. “Es que Iñaki ya era muy bueno, la fama no le viene por haberse liado con la infanta. Él ya era uno de los mejores del mundo”, apostilla el veterano profesional del periodismo.

Sin embargo, a raíz del escándalo judicial y su posterior ingreso en prisión, la imagen de Iñaki quedó muy dañada. El periodista comenta que “cuando Iñaki dejó de competir, el Barça retiró su camiseta como una especie de premio a la fidelidad y sigue expuesta en el Palau Blaugrana junto a la de Epi, Solozábal y otros grandes que jugaron en las categorías polideportivas. Aquello generó una gran controversia cuando estalló el caso Nóos porque el socio del Club no es precisamente monárquico, y empezó a quejarse de por qué se tenía que estar esa camiseta cuando se estaba juzgando a ese tío que encima se había casado con una infanta. Y el Barça, fiel a su filosofía, contesta que la camiseta está ahí por méritos deportivos”.

Cuando el romance entre Iñaki y Cristina aún era un secreto, el deportista se lo tuvo que contar a su entrenador, Valero Rivera (69), uno de los mejores en la historia del Barça. “Cuando dijeron que a partir de ese momento tenía que llevar protección, Valero hizo todo lo posible para que no interfiriera en la rutina. En todos los desplazamientos los escoltas fueron muy discretos”, alega el mismo periodista. El tiempo dirá. Lo importante es la evolución y evaluación positiva.

Unos estudios elitistas

Otro punto clave en la vida de Pablo son los estudios. Cuando el curso pasado asistía presencialmente a la Escuela de Negocios Internacional European University (EU Business School), donde estudia un grado en Administración de Empresas especializado en Sports Management, le hacían robados para ver si salía con alguna chica. Intentos infructuosos. Con sus compañeras más íntimas las ponía la mano sobre el hombro, como cualquier colega.

Uno de los paparazzi que suele seguir sus andanzas tampoco puede certificar que se produjera un encuentro entre Pablo y el Emérito, que reside a unos 900 kilómetros en Abu Dabi. “Esa hubiera sido la foto de la temporada. Probablemente se hayan encontrado, pero no lo sabemos con certeza”, asegura.

Pablo Urdangarin, durante el partido de balonmano en Pontevedra este fin de semana

Los cursos de elitista EU Business School están divididos en tres términos por año que cuestan 4.600 euros por cada uno. Uno de los estudiantes afirma: “No le veo desde hace muchos meses, por lo que debe estar estudiando de manera online porque no dispone de tanto tiempo libre con los entrenamientos y los partidos. Vamos, lo dice todo el mundo”. Su entrenador confiesa que como son jugadores seniors no entra en sus vidas personales, pero sabe que actualmente sigue estudiando.

Esta semana que viene va a ser complicada. Hoy domingo juegan en Antequera y el próximo domingo lo hacen en casa con el Sant Quirze. El miércoles, la Copa del Rey contra el Logroño, que es del ASOBAL (primera división). Como se clasifican para la siguiente ronda de Copa del Rey se cruzan varios equipos. La cosa promete.

