Había una vez una princesa, que luego sería exprincesa, rubia y con grandes ojos azules que se enamoró de un rey malvado. Este, como quería que fuera suya, la obligó a mudarse a una casita en el campo a las afueras de Madrid. Pero como en todo cuento, en este también había una reina malvada, un príncipe egoísta y un brujo oscuro y peligroso. Cualquiera que escuche el primer capítulo del podcast de "Corinna y el rey" puede pensar que es obra de los mismísimos hermanos Grimm.

Los personajes de esta fábula son muy parecidos a los que hubieran inventado los famosos autores de cuentos infantiles, aunque con un final un poco distinto. Este relato no termina con el clásico "fueron felices y comieron perdices", sino con una demanda por acoso de la princesa a su amado en un tribunal de Londres. Parece que, para la protagonista de los cabellos de oro, el monarca, ha resultado ser un sapo.

Felipe VI no puede pasar ni una semana tranquila. Tras el éxito de la celebración de los Premios Princesa de Asturias, con un virus estomacal como única pega a una semana triunfal, vuelven los nubarrones del pasado a oscurecer el cielo de Zarzuela. Corinna Larsen regresa de nuevo, pero esta vez en formato de podcast al más puro estilo de cuento de hadas o tal vez, como una telenovela.

"Aunque es algo que ya no quita el sueño al equipo del Rey. Son cosas del pasado, que terminan de hundir la imagen del anterior jefe del Estado, pero no del actual. Por mucho que ella lo intente y quiera, ya no roza este barco, aunque intente hundirlo", confirma a EL ESPAÑOL | Porfolio una fuente cercana a la Casa Real.

El podcast está compuesto por ocho entregas, que estarán disponibles en las principales plataformas para este formato del lunes 7 de noviembre. En un aperitivo que ya se ha podido escuchar para promocionarlo, el podcast en el que aparece la examante de Juan Carlos cuenta con todo detalle desde cómo y cuándo comenzó su aventura sentimental hasta la dolorosa ruptura de su relación.

Las grabaciones las han realizado, a través de una entrevista los periodistas de investigación Tom Wright y Bradley Hope, exreporteros del The Wall Street Journal y ahora al frente de Project Brazen, una productora de investigación periodística en múltiples formatos con base en Londres. Ambos se hicieron famosos en 2019 por la publicación del libro El fraude del siglo, en el que narraban el que para muchos es el mayor fraude financiero del siglo XXI, el cual tuvo lugar tras la crisis de 2008 con el gobierno de Malasia por medio y grandes firmas de inversores acusadas.

Los dos investigadores presentaron su nuevo trabajo, "el más ambicioso hasta la fecha", según confesaron, el pasado martes en una rueda de prensa en la capital inglesa. Aseguraron que la alemana es "solo parte de la historia" y que en ella aparecen muchos otros personajes.

Tom Wright y Bradley Hope Norman

Un amigo del Rey Emérito, sin embargo, se permite dudarlo en conversación con esta revista: "Ella es la protagonista absoluta. Nada es casualidad. Es una mujer que siempre hace las cosas con una intención, es calculadora y planea sus movimientos al milímetro. Nada es casual con ella, ha coincidido con el cumpleaños de la Reina Sofía (el 2 de noviembre) y, además, el próximo día 8 tendrá lugar la vista en Londres que le enfrenta contra don Juan Carlos, está claro que ella solo quiere quedarse con los 64 millones que él supuestamente le regaló en 2012. Pero la culpa es solo de él, cuando te acuestas con niños, te levantas mojado, ¿no dice eso el refrán? Pues eso".

"Estamos seguros de que lo que intenta es vender es que ella es la 'pobrecita' de esta historia, dulcificar su imagen. Ella sale en el pódcast contando una historia de amor que salió mal, que ella es una víctima de un peligroso mundo, y que el malo es el Rey. Cosa que le viene genial si en pocos días comienzas un juicio contra esa persona a la que acusas de acosarte, ¿no?", añade.

Tras la reacción que ha provocado en España el anuncio de la emisión de los capítulos de "Corinna y el Rey", la oficina de relaciones públicas de la protagonista, Tancredi, ha alejado posiciones presentando el trabajo como el resultado de una investigación en la que la alemana no es más que una de las personas que intervienen en los distintos capítulos.

"Corinna es una de las muchas entrevistadas", coincide Bradley Hope, uno de los autores del trabajo, y que aseguró en esa misma rueda de prensa que para el padre de Felipe VI el podcast "no puede ser una sorpresa" porque se pusieron en contacto con él. "Siempre buscamos ofrecer la visión de quien aparece en nuestros reportajes", añadió el reportero.

En su residencia de Abu Dabi, Juan Carlos esperaba la noticia de que los capítulos iban a emitirse. "Hubo que explicarle un par de veces que es un podcast, pero cuando escuchó el anuncio ya se dio cuenta de lo que era. Se pilló un buen enfado, además de asegurar que casi todo lo que cuenta es mentira. Pero ya no la tiene en cuenta, es cosa del pasado. Dice que no le quita ni un minuto de sueño’ nos cuenta el amigo del ex jefe del Estado.

Pero lo cierto es que los capítulos no tienen desperdicio, y reales o no, en ellos la exprincesa da detalles muy interesantes sobre su relación amorosa con el Emérito. "Crecí en este tipo de ambiente", dice Corinna en referencia a la cacería privada organizada por el duque de Westminster en la que se conocieron. Sin embargo, la biografía de la alemana dice otra cosa, ya que creció en una familia de clase media de Frankfurt.

El título y la posición le vinieron con su segundo matrimonio, al casarse con Casimir zu Sayn-Wittergenstein y gracias a él reparó en aquella montería y comenzó su relación con Juan Carlos, que supuestamente le regaló 64,8 millones de euros. Y en realidad esa es la clave para entender la relación entre el Emérito y su examante.

Cuando la historia de amor termina, tras la caída del exjefe del Estado en Botsuana, esa cantidad continúa en la cuenta corriente de la exprincesa. La cosa se tuerce del todo cuando el padre de Felipe VI le reclama ese dinero. Ella comienza entonces a hacerse ver, a mostrarse al público hasta el punto de escribir a Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey, reclamando la legitimidad de dicho acuerdo con el anterior Rey.

Corinna y el Emérito. G3

"Estaba decidida a tocar todas las puertas. Intentó hasta una especie de chantaje con el actual monarca, cosa que le salió rana, porque don Felipe nunca permitiría algo así, a los hechos me remito, cada uno apechuga con su culpa. Lo último que intenta ya es interponer la demanda de acoso en Londres, en diciembre de 2020, en la que no solo acusa al Jefe sino también al CNI. Luego rectifica, ve que se ha metido en un follón y solo continúa reclamando a don Juan Carlos. Al final lo que pide es una compensación económica, es decir, otra vez el dinero que así no le podrían reclamar más", aclara el mismo amigo del padre del Rey.

Esta semana que viene será clave para este cuento digno de los hermanos Grimm, ya que el lunes saldrán todos los capítulos del podcast y el martes la Corte de Apelaciones de Londres celebrará una vista para dirimir si el emérito gozó de inmunidad durante los años como jefe del Estado o si por el contrario sus actuaciones pueden ser encausadas porque, como aseguran los abogados de Corinna, él era un ciudadano privado cuando estaba con ella.

Por ahora, su oficina de relaciones públicas, además de desvincularse de los autores del podcast ha exigido que los medios de comunicación la sigan llamando por el apellido Zu Sayn-Wittgenstein, cosa que hace en contra de la voluntad de su segundo marido, que fue el que le dio el titulo y apellido con su boda, alegando que es el de su hijo Alexander. Sin embargo, Casimir zu Sayn-Wittergenstein se divorció de ella en 2005 y se casó de nuevo con Alana Bunte, que también usa el título y el apellido.

Pero ella quiere que aunque este cuento no termine con un ‘felices para siempre’ siga siendo protagonizado por una verdadera princesa.

