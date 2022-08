Entre las frondosas y escarpadas laderas del corazón del Parque Natural de Somiedo, en Asturias, emerge una casona naranja junto a un viejo campanario agujereado por balazos republicanos. Frente al edificio yace un inmenso mastín negro, Tango, que mira hacia los vastos valles sobre los que asoman los primeros rayos del sol. Tras el solemne animal, que ni se inmuta ante la presencia de viajeros, se encuentra Rosalía Garrido, su dueña, la regente de los Apartamentos Buenamadre. El suyo es el primer alojamiento de Europa en formar parte de la Red Natura 2000, la red ecológica de conservación de la biodiversidad más relevante del continente.

"¿Sabes?", pregunta tras dar una bocanada de aire. "Me suelen decir que aquí estoy sola, pero una cosa es estarlo y otra sentirlo. Como verás, no me siento sola". Al preguntarle cómo es posible que la soledad no la persiga en un lugar tan remoto en el que los días más duros del invierno la dejan sin electricidad y completamente aislada, ella extiende los brazos y señala a su alrededor con una sonrisa cómplice. "Me crié en este paraíso".

No es para menos. En el hayedo que emerge a su izquierda se esconden infinidad de especies de animales, insectos y vegetales inencontrables en otros lugares de la Península Ibérica: osos pardos que se aproximan a los guindos para robar frutas; misteriosas rosalías alpinas que anidan en los troncos podridos de las hayas y tan sólo asoman sus alas y antenas color turquesa dos días al año; inquietantes 'matalobos', también conocidos como anapelos azules, peligrosas plantas venenosas capaces de matar a un ser humano adulto en cuestión de minutos; y numerosas variedades de setas que convierten a Somiedo en un paraíso micológico ejemplar, uno de los más estudiados de España.