Cuando Ester Cerdán aparece por la sede de la marca de moda Laura Bernal, vistiendo de forma más casual, con un pantalón tipo palazzo y un jersey de punto holgado, todo el mundo es consciente de que está a punto de iniciar uno de sus famosos encierros creativos: la diseñadora murciana que se ha ganado su cuota en el armario de la Reina Letizia y de la Princesa Leonor, de políticas de primer nivel, como la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, o de celebrities como Chenoa, Nuria Roca… "Necesito estar en un espacio amplio para tener perspectiva y mucha luz natural porque me inspira muchísimo", tal y como confiesa Ester Cerdán, CEO y cofundadora de Laura Bernal.

Ese espacio de inspiración está en la primera planta de la sede que la prestigiosa marca de moda tiene en el área empresarial: La Estrella de Molina de Segura. Pero Ester Cerdán advierte con simpatía al fotógrafo de EL ESPAÑOL | Porfolio de que no puede mostrar su atelier, debido a que se encuentra en pleno proceso de diseño de la próxima temporada otoño-invierno 2024/2025 y con la producción de la colección primavera-verano 2024 que en unos meses saldrá a la venta.

No puede trascender ni un solo detalle. "Como decía Picasso, cuando llegue la musa, que te pille trabajando", bromea Ester Cerdán (Murcia, 1982). "A veces, la inspiración me ha llegado a altas horas de la madrugada y he tenido que sacar un bloc y un lápiz para ponerme a dibujar".

P.- ¿Cuál es el momento más complicado cuando usted diseña una nueva colección?

R.- El inicio. Tengo clientas que son escritoras consagradas y siempre comentamos eso: lo más difícil es cuando te enfrentas a esa página en blanco donde tienes que empezar a construir una historia. En el trabajo creativo hay dos cosas importantes: una es el don natural de la creatividad y el buen gusto, pero eso no sirve de nada si luego no aplicas trabajo, constancia y los ensayos prueba-error para mimar todos los detalles del patronaje.

En el momento en el que tú arrancas una colección, siempre te asaltan mil ideas atropelladas que tienes que poner en orden a nivel mental, para que esa creatividad que tienes como un don natural, que en vez de un torbellino sea algo de lo que puedas sacar mucho beneficio. Lo más complicado es depurar esas ideas atropelladas, para que se materialicen en diseños perfectos que realcen la belleza natural de cualquier mujer.

Ester Cerdán, el alma de la marca Laura Bernal, posando para Porfolio. Iván Villarejo

El papel y el lápiz son dos elementos "imprescindibles" en el bolso de la mujer que es el alma de los diseños de Laura Bernal. "Desde bien pequeña hacía dos cosas: una era dibujar en cualquier papel que llegaba a mis manos y la otra era escribir". También lleva siempre a mano un pintalabios -color fucsia- y su móvil siempre rugiendo, para gestionar "cada microsegundo" algún asunto relacionado con una marca de moda con clientas en 450 boutiques españolas y que está presente en trece países.

A todo ello se suma la pica que ha puesto en Estados Unidos. "Hemos empezado a hacer las Américas", subraya esta diseñadora, cuyo referente es Balenciaga y a la que siempre motivan los retos por una máxima: "La superación constante es una virtud". De modo que Ester Cerdán ha desembarcado a la grande: entrando por Nueva York y por Washington. "Presentamos la colección de primavera-verano 2024 y abriemos puntos de venta en varias ciudades: es un mercado complejo que ofrece grandes oportunidades porque se valora la marca España y su calidad".

P.- ¿En el horizonte tiene algún otro proyecto nuevo?

R.- En enero le cuento cosas (risas). Soy una mente creativa y tenemos muchos proyectos en marcha, pero hay uno inminente para el inicio de 2024.

P.- ¿Qué precio tiene que sus creaciones vistan a la Reina Letizia en la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid en 2022 o a la cantante Chenoa durante el estreno de 'OT 2023'?

R.- Es incalculable. No sabría decir. Realmente, para mí es un sello de garantía de la marca.

P.- ¿A qué actriz, cantante, influencer, empresaria, política... está deseando vestir Ester Cerdán?

R.- Siempre digo que para mí, vestir a la Reina Letizia ha sido un sueño cumplido porque desde que lancé mi primera colección, ya le decía a mi marido: 'Te imaginas si algún día vestimos a la Reina'. Desde la primera colección, siempre he ido diseñando un traje pensando en Doña Letizia. Así que ella es la persona que desde el principio he soñado vestir.

A mí, lo que más feliz me hace es cuando voy por la calle, a algún evento o a una celebración y alguien se acerca para decirme que es clienta de Laura Bernal. Tengo la suerte de que mucha gente de éxito, por su trabajo, le da visibilidad a mis colecciones porque confía en mi marca y en mi asesoramiento, pero me siento afortunada de vestir a miles de mujeres anónimas. Creo que la mayor satisfacción no es que tú pienses a quién te gustaría vestir, sino que sean ellas las que te elijan a ti.

La diseñadora murciana Ester Cerdán supervisando material textil. Iván Villarejo

P.- ¿Cómo se gestó el encargo del famoso vestido que lució la Reina Letizia en la cumbre de la OTAN: fue su propia Majestad quien contactó con usted o alguien de la Casa Real?

R.- Todo eso es top secret (risas). Tenemos la suerte de tener una Reina que además de ser una gran profesional, como lo demuestra cada día con su trabajo, también es una mujer dulce y cercana. Ella se interesó por un vestido de lunares blancos, realizado en seda Jacquard, con un cruzado en plan silueta años cincuenta. La primera solicitud fue por ese vestido y luego ha visto la colección completa y nos ha pedido otras cosas: nos encargó el traje para la Princesa Leonor, para los premios Princesa de Asturias.

P.- ¿Lleva bien su fama como diseñadora o le genera una presión profesional añadida?

R.- Siempre digo que creé una marca para mujeres que vuelan muy alto, pero que tienen los pies en la tierra. Hay que soñar a lo grande y ver las nubes desde la distancia.

P.- ¿Cómo acaba de diseñadora una titulada en Administración y Dirección de Empresas que desde años tenía una carrera prometedora en la consultora internacional Deloitte?

R.- Es un sueño de la infancia. Vengo de una familia que se ha dedicado toda la vida al mundo de la moda. Mis padres tenían una empresa llamada Cerdán Hermanos en Murcia: unas tiendas que eran algo así como las galerías Velvet. Yo era muy buena estudiante, lo obvio era ir a la universidad, y la verdad es que elegí la carrera de ADE porque tenía esa 'semillita' de emprender algún proyecto. Sabía que mi pasión emprendedora, antes o después, iba a salir.

Comencé a trabajar en Deloitte donde ya sumaba cuatro años, estaba contenta y bien valorada, pero todos los días eran demasiado parecidos. Mi vena creativa cada vez cobraba más fuerza, veía que estaba haciendo algo que era muy correcto y que me iba bien, pero realmente no sentía la plenitud ni la felicidad que yo buscaba para el resto de mi vida. Luchar por mi sueño fue lo que me hizo abandonar esa zona de confort de trabajar por cuenta ajena y tener una nómina garantizada todos los meses.

Ester Cerdán durante la entrevista con EL ESPAÑOL | Porfolio. Iván Villarejo

En ese sueño -desde el año 2011- juega un papel muy importante su marido, Jesús Bernal Casado: entre ambos eligieron el nombre de la empresa. Laura porque viene de laurus que significa victoriosa, a lo que añadieron el primer apellido de su esposo [Bernal]: un crack como pareja, como padre de sus dos hijas, como socio en la empresa y también a los fogones. "Me encantan sus bizcochos: él siempre se ocupa de cocinar en casa porque yo soy una pésima cocinera", admite Ester Cerdán, como uno de los pocos talones de Aquiles que tiene esta capricornio: optimista, apasionada y muy orgullosa de ser perfeccionista. "Embellece el alma querer hacer siempre bien las cosas", tal y como reflexiona con una frase que como se suele decir pide mármol.

P.- ¿Alguna de sus dos hijas quiere seguir sus pasos?

R.- Todavía son muy pequeñas. Tienen 5 y 7 años: están en esa edad dulce de la niñez. Pero sí que es verdad que los niños que crecen en entornos creativos, donde se valora mucho la estética y se les inculca la cultura, llevándoles a ver arte, a eventos culturales o simplemente al atelier para ver lo que hacen mamá y papá, creo que eso les ha ayudado a que desarrollen una valoración por lo estético poco frecuente a edades tan tempranas. Al margen de eso, solo espero que mis hijas se dediquen a algo en lo que sean felices.

P.- ¿En la marca Laura Bernal queda algo de la esencia de la empresa familiar: Cerdán Hermanos?

R.- A nivel modelo de negocio no se parece en absoluto porque hablamos de proyectos con una diferencia enorme en el tiempo y el mercado de la moda evoluciona muy rápido. Pero sí que pienso que los padres son siempre referentes para los hijos, tanto para lo bueno como para lo malo, y ahora que estamos tan volcados en visibilizar el talento femenino para lograr una igualdad real, para mí, mis padres han sido un referente por haberles visto trabajar por igual y en un negocio en común.

Me han educado en igualdad, al verles trabajar y conciliar su vida profesional con el cuidado de sus hijos. Creo que si educamos en igualdad, la sociedad, orgánicamente, respetará al hombre y a la mujer al cincuenta/cincuenta.

La diseñadora de la marca de moda Laura Bernal escogiendo unas telas. Iván Villarejo

La sede de Laura Bernal está marcada por unos enormes ventanales que garantizan la luz que tanto inspira a la diseñadora que actualmente es trending topic del prêt-à-porter español, aunque el primer momento creativo lo tiene en su casa donde siempre medita y bocetea durante una hora, justo después de haber desayunado con sus hijas. Pasado ese tiempo para la familia y para plasmar algún diseño en el papel, comienza la vorágine diaria de Ester Cerdán: supervisar el trabajo del taller, recibir a proveedores, reuniones de equipo de diseño…

"Mis días son muy intensos y largos, siempre estoy resolviendo algo. Me hace gracia cuando la gente me dice que transmito mucha paz, cuando por dentro voy a mil por hora", apunta al equipo de EL ESPAÑOL | Porfolio, sin perder la sonrisa en ningún momento, mientras enciende la luz del almacén que revela un horizonte multicolor de rollos de telas, ordenados por estanterías. "Es el momento donde el tejido te habla", advierte, al mismo tiempo que pasa revista a las telas y acaricia su textura.

P.- ¿Prefiere trabajar en una colección de otoño-invierno o de primavera-verano? ¿Con quién se queda: con 'mamá' o con 'papá':

R.- Me encantan las dos. Me gusta diseñar la colección de primavera-verano porque acompañas a la mujer en momentos muy especiales porque hay muchos eventos, bodas, bautizos y comuniones: momentos felices en la vida de la gente en los que estar ahí, significa ser partícipe de su alegría. Pero sí que es cierto que a mí, personalmente, me apasiona la ropa de invierno. Si tuviera que eligir una prenda: la americana y el abrigo son mis favoritas, porque una mujer con una americana o con un abrigo, es una mujer vestida, ya da igual lo que lleve debajo porque va imponente.

P.- Siga mojándose: ¿Pantalón, falda o traje chaqueta?

R.- Me encantan los trajes chaqueta porque son una prenda muy versátil, igual te los puedes poner para una reunión importante de trabajo o para ir a un evento, como una celebración familiar, porque jugando con los complementos estás cambiando de look. Me parece que el traje chaqueta da mucho juego para el nivel de actividad que lleva la mujer de hoy en día: puedes salir a las siete de la mañana para ir a trabajar y luego asistir a compromisos personales, incluso a un evento que tengas after work. Es una prenda ideal para la mujer profesional y activa que necesita ir bien 24/7.

P.- Otra vuelta de tuerca más, aunque usted solo diseña ropa para mujeres: ¿Cuál es el hombre con el mejor outfeet de España?

R.- Me quedaría con el Rey Felipe VI. Creo que lleva los trajes chaqueta más impecables, con el largo de la manga perfecto, con la salida de la camisa por debajo, perfectamente milimetrada, y me parece un hombre que luce muy bien, dentro del toque clásico que debe tener por protocolo.

P.- ¿Cuáles son las claves para que Laura Bernal no sucumba al fenómeno del fast fashion?

R.- Si analizas el mundo de Instagram, hay marcas que se crean en un día, al año siguiente abren treinta puntos de venta y al segundo año entran en concurso de acreedores. Esos crecimientos exponenciales con desaparición de la marca son frecuentes en moda, así que quizá, como nosotros pensamos en la gente, en el medio ambiente, en construir un mundo mejor y ayudar a la mujer a sentirse bien, por eso, desde 2011 hemos tenido un crecimiento sostenido en el tiempo sin haber despegado tan rápido.

Esa es la clave. Hemos ido midiendo muy bien nuestros pasos, poniendo el foco en que la mujer brille y se sienta especial cuando se ponga un Laura Bernal, para ofrecer su mejor versión. Por eso estudiamos al máximo el diseño y el patronaje, para realzar la belleza femenina natural porque todas tenemos puntos que realzar y que disimular. Eso es lo que hace Laura Bernal: realzar tu belleza y disimular algunas cositas. No pensamos en vender de forma masiva, sino en cuidar a la persona.

El ritmo de la moda no te permite parar ni medio segundo, pero yo defiendo el slow fashion: dedicarle a cada prenda el tiempo que necesita. Siempre digo que Laura Bernal es una empresa que crea moda con alma.

La sonrisa perenne es uno de los sellos de la personalidad de la diseñadora Ester Cerdán. Iván Villarejo

Esta diseñadora responde siempre con la pasión y determinación de una abogada, como buena licenciada en Derecho que es por la Universidad de Murcia, y avalada por una trayectoria trufada de galardones: Premio 20 Murcianos del Año 2014; Premio Mujer Empresaria 2022, 'Top 100 Mujeres Líderes en España' de 2023, en la categoría de Startups y Pymes... Ester Cerdán es el alma de cada diseño de Laura Bernal que pasa por la alfombra roja de los Premios Goya, que enamora a periodistas de éxito separadas por generaciones, como Lara Álvarez (Tele 5) o Anne Igartiburu (TVE), y que ahora se abre paso entre las celebrities de Nueva York.

"Mi visión de la moda es la de una mujer fuerte y poderosa porque muchas veces se asocia este sector a conceptos frívolos", advierte esta diseñadora murciana que odia el canibalismo de las tendencias y cuya marca no para de ganar enteros. Todo ello, a pesar de que sus prendas no se pueden comprar directamente en la web de Laura Bernal: "Nosotros no vendemos on line porque pensamos en los costes al medio ambiente que genera esta logística, ya que mucha gente compra tres prensas y luego devuelve dos y eso va contra los criterios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

P.- Los colectivos ecologistas ya señalan a la moda, como uno de los problemas de contaminación del medio ambiente. ¿Cómo debe afrontar el sector el reto de la sostenibilidad?

R.- La industria española se fue desmantelando, se llevaron las máquinas a China, y lamentablemente, de ser una potencia textil, nos hemos quedado con pocos recursos. Nosotros hemos apostado por la moda made in Spain, para poner en valor la marca España y porque para nosotros es fundamental ser una empresa con valores y la sostenibilidad es clave. Por eso, fabricamos aquí, aunque es menos rentable que fabricar de manera masiva en países tercermundistas, como hacen las empresas low cost que venden su ropa tan barata en todas sus cadenas de establecimientos.

Todo eso se consigue en países tercermundistas donde no podemos hablar de condiciones laborales ni de derechos humanos y además, fabricando cantidades ingentes de ropa que jamás serán consumidas, pero así es como consiguen mejores precios. Eso es un disparate para el medio ambiente, por eso, Laura Bernal apuesta por una moda de calidad, recuperando el valor de la alta costura llevada al prêt-à-porter, para que tenga un precio asequible, pero siempre, respetando una producción bajo pedido.

En el caso de la Reina Letizia, cuando se puso nuestro vestido, ya lo teníamos casi agotado y pudimos hacer una pequeña tirada con el material que teníamos disponible. Nunca fabricamos de forma masiva, solo lo que demanda la sociedad y que será consumido. Fabricar de forma masiva es contaminar, la industria textil es una industria contaminante, desde el punto de vista de las marcas que fabrican más de lo que se va a consumir. Pero una vez que fabricas lo que tienes vendido, realmente eres una industria muy sostenible porque no tienes unidades sobrantes.

Ester Cerdán, riendo durante la entrevista. Iván Villarejo

Una prueba de la apuesta por la sostenibilidad de Laura Bernal es que sus colecciones priorizan las materias primas a nivel local, salvo excepciones, como un chantilly de Francia o una lana cashmere de Italia. "Si fabricas en cercanía: no hay huella de carbono porque apenas hay transporte intermedio en los procesos", recalca la diseñadora. "Las colecciones de Laura Bernal siguen las tendencias, pero crean piezas atemporales. Nuestras prendas son una inversión para el futuro: un abrigo nuestro te sirve para esta temporada y para cinco más. Incluso cuando te canses, si lo guardas en el armario y lo sacas dentro de dos años, te seguirá gustando porque son prendas de colección que generan belleza. Como decía Coco Chanel: 'El estilo permanece y la tendencia desaparece'. Nosotros creamos piezas con estilo, influenciadas por la corriente social del momento, pero nunca canibalizadas por la tendencia".

P.- ¿Algún consejo para que los clientes sean más sostenibles en su consumo dentro de esta sociedad globalizada?

R.- Siempre invito a todos a un consumo responsable. Al final es una filosofía de vida: yo reciclo todo, conduzco un coche eléctrico y estoy concienciada porque el día de mañana, me gustaría dejarles la 'casa' lo mejor posible a mis hijas. Yo invito a todo el mundo a no gastar sin invertir, para mí es fundamental que las mujeres construyamos un armario sostenible y que nos permita, cada mañana, saber lo más adecuado para cada momento.

Es decir, hay que tener un fondo de armario inteligente con un número 'x' de prendas, hechas para durar, para que resuelvan necesidades y que no se compren por impulsos, que se compren en función de las necesidades, de las posibilidades económicas de cada uno y de sus gustos.

P.- ¿Qué significa para usted la moda?

R.- La moda es la mayor expresión de libertad que hay y la mejor manera que tenemos de comunicar porque sin pronunciar una sola palabra, con tu forma de vestir, ya estás comunicando muchísimas cosas al mundo: tanto a nivel personal como a nivel de los roles que desempeñas. Así que eligir el look adecuado para cada ocasión es muy importante.

Yo no visto igual cuando voy a representar a mi empresa a un evento, que cuando voy a un desfile o cuando estoy en el taller, con las chicas, organizando todo el trabajo de una colección. Como tú te vistes, comunica también el rol que ocupas en la sociedad, en tu trabajo o en tu vida personal. Al final, la ropa habla de ti, incluso antes de que tú hables, y no hay dos oportunidades para crear una buena primera impresión.

