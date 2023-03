La cuenta atrás está en marcha: quedan apenas dos meses y medio para que vayamos a las urnas. Las elecciones municipales se celebran el 28 de mayo y la Oficina del Censo Electoral (perteneciente al Instituto Nacional de Estadística) se emplea a fondo para garantizar que el proceso sea limpio. En su afán, cada mes publica una relación de pueblos que registran un incremento de electores "significativo y no justificado", como reza su leyenda. Y el resultado de este mes de marzo es más que sorprendente.

Para empezar, son un total de 40 pueblos (entre municipios y pedanías) los señalados por estar engordando su padrón con fines no justificados: de entre ellos, 26 corresponden a la provincia de Burgos, tres a la de Albacete, dos a la de Cuenca, dos a la de Orense, dos a la de Segovia, dos más a Soria y la cifra total se completa con otro de Jaén, uno de Salamanca y un último de Teruel. ¿Cuáles son las razones de los nuevos empadronamientos? ¿Tienen que ver con un interés electoral? ¿Cumplen con la legalidad? Y, ¿de qué manera pueden influir en el resultado final de las elecciones?

Para el politólogo Pablo Simón hay varias explicaciones posibles detrás de estos registros. La primera de ellas tiene que ver con un cierto "desplazamiento de gente que trabajaba en municipios grandes a municipios pequeños a raíz del teletrabajo", sobre todo si en los municipios pequeños está implantada la conexión 5G y gozan también de buenas comunicaciones. También pueden cambiar su padrón aquellos que tengan una segunda residencia y prefieran "por razones estratégicas", como el pago de impuestos, empadronarse allí.

Ahedo de Butrón, pedanía de Los Altos (Burgos), uno de los pueblos en la lista del INE. Wikimedia Commons

Por otro lado, el politólogo destaca que "España es un país con mucha tendencia al llamado empadronamiento atípico". Esto es, gente que está empadronada en un lugar diferente al que reside y que modifica su padrón antes de las elecciones: "Yo soy un caso anecdótico de empadronamiento atípico porque seguía empadronado en mi municipio en La Rioja aunque resido habitualmente en Madrid, y ahora sí que me he empadronado en Madrid para poder votar en la circunscripción que me toca", aclara el experto.

Hasta aquí los motivos para empadronarse son legítimos y comunes. El problema viene si desde los propios ayuntamientos se insta de alguna forma a los ciudadanos a empadronarse para modificar el resultado electoral: "Puede haber habido casos de alcaldes, esto tampoco es descartable, que digan 'oye, empadrónate aquí, porque sé que me vas a votar. Pero yo creo que eso es más factible como derivada de gente que ya estaba viviendo en ese municipio, porque traer a gente de fuera para que se empadrone implica demostrar una vinculación residencial'", desarrolla Simón.

[Javier Cercas: “Me da grima que la izquierda se haya vuelto puritana y regañona, te dice lo que tienes que hacer en tu casa"]

EL ESPAÑOL | Porfolio se ha puesto en contacto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y éste aclara que "los municipios publicados en (el listado de) marzo se corresponden con empadronamientos producidos mayoritariamente en diciembre y noviembre de 2022, aunque pueden ser también de meses anteriores". Tal como indica su gabinete de prensa, para estar incluido en este censo electoral vigente la fecha límite de empadronamiento fue el 30 de enero de 2023. Es decir, los incrementos de electores en los 40 pueblos que están bajo su lupa se produjeron cuando aún podían influir en el resultado de las municipales de este año.

El caso burgalés

Desde la Diputación de Burgos afirman que esta institución no tiene competencia en materia de empadronamientos y, por tanto, no pueden aportar una explicación al hecho de que 26 de los 40 pueblos investigados pertenezcan a su provincia. Por ello, EL ESPAÑOL | Porfolio ha contactado con algunos de los pueblos en los que el censo ha aumentado.

"Puede haber habido casos de alcaldes, esto tampoco es descartable, que digan 'oye, empadrónate aquí, porque sé que me vas a votar'" Pablo Simón, politólogo

José Adolfo Fernández es alcalde del ayuntamiento de Los Altos. Él gobierna el municipio por el PSOE desde hace casi veinte años y tanto su municipio como tres de sus pedanías (Dobro, Escobados de Arriba y Villaescusa del Butrón) figuran en la tabla de marras: "Hemos alegado pero para nosotros es muy difícil conocer las razones de cada uno. Aquí tenemos once pedanías más Villarta. Donde yo vivo, en Dobro, se ha empadronado gente y he hablado con ellos y me han dicho que es, por ejemplo, por un motivo de transporte, pero hay otros casos en otras pedanías que no serán tan claros y yo los desconozco".

El intendente de Los Altos no descarta que otros candidatos puedan haber promovido algunos de estos empadronamientos: "Yo estoy en contra de todo esto y me parece vergonzante tratar de ganar las elecciones de forma fraudulenta, si es que ese es el fin. Y es triste que ahora se nos conozca por esto. A mí jamás de los jamases se me ha pasado por la cabeza empadronar a gente para ganar unas elecciones: yo me presento y, si gano, seguiré luchando, y si no me marcho a casa tan tranquilo".

Los Ausines (Burgos). Burgos sin ir más lejos

Fernández lleva en el cargo casi dos décadas, a lo largo de las cuales ha salido elegido por mayoría absoluta, y no cree que estos cambios en el censo le repercutan: "A nivel de ayuntamiento hay muchos más votos y es más difícil intentar un fraude, pero en las pedanías con dos o tres electores lo has cambiado todo". Es por tanto en estas entidades locales en las que los nuevos empadronamientos son decisivos y, en su opinión, allí los posibles intentos de alterar el resultado se deben "a los intereses de caza, de fincas comunales y asuntos por el estilo".

¿Qué le puede pasar al ayuntamiento si la Oficina del Censo Electoral no acepta sus alegaciones? "No, el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad. Nosotros no le podemos decir a una persona que no la empadronamos porque puede denunciar a los secretarios por no hacerlo, como ya sucedió en una ocasión. Lo que puede pasar es que cuando esa persona vaya a votar haya una marca en el listado diciendo que ese señor no puede votar".

[Relato de una víctima en España de las maras a las que persigue Bukele: "Vendrán aquí, las leyes son blandas"]

Los pueblos investigados

Entre los 40 pueblos que componen el listado encontramos partidos de distintos colores políticos. En este caso hablamos con Santiago García, el alcalde popular de Los Ausines, también en Burgos. Su ayuntamiento y también la pedanía de Cubillo del César están en la lista y no han conseguido salir de ella pese a que aseguran haber contestado a los requerimientos del INE: "Llevamos desde noviembre argumentando toda la documentación que nos ha remitido. Mañana tengo una entrevista con el INE para que me expliquen por qué ha salido todo esto en prensa sin contestarnos a nosotros y qué es lo que necesitan", dice García.

Entre los nuevos empadronados, dice el regidor, destacan aquellos que se han inscrito con una clara intención electoral, aunque desde el consistorio niegan haber influido en su decisión: "Hay bastante gente joven que va enfocada al tema de las elecciones, claro, tanto a favor como en contra. Sí que hemos tenido un aumento de gente que realmente está viviendo, pero otro porcentaje evidentemente no". Por ello, asegura que si el INE acude a su pueblo y "mira quién está viviendo en las casas" se llevaría "una sorpresa porque no hay gente" en ellas. Y añade: "Es gente que trabaja mucho tiempo fuera y va cuando puede" (al pueblo).

"Hay bastante gente joven que va enfocada al tema de las elecciones, claro, tanto a favor como en contra" Santiago García, alcalde de Los Ausines (Burgos)

La intención por parte del ayuntamiento es "tomar la decisión adecuada sin perjudicar a nadie" y por ello esperan solucionar el problema cuanto antes, tenga eso las consecuencias que tenga: "Si lo hiciesen a rajatabla pasaríamos de ser un pueblo de 140 a un pueblo de 60 o 70 vecinos, con lo cual cambiaríamos de mesa, de número de concejales, etc. Es por eso que hay que aclararlo ahora y me ha sorprendido que salga antes en la prensa que la comunicación a nosotros".

Las pedanías

Llamamos también a la alcaldesa de una de las pequeñas pedanías que figuran en el listado del INE. Tiene el sonoro nombre de Ruyales del Agua, también pertenece a la provincia de Burgos y Amelia Atienza es su alcaldesa pedánea, antes del Partido Castellano y ahora del PP. También en este pequeño pueblo, cuyo censo ronda "de 15 a 20 habitantes", están preparando la contestación para el Instituto Nacional de Estadística, aunque su caso es diferente porque una razón le libra de estar bajo sospecha electoral.

Ruyales del Agua (Burgos). Diputación de Burgos

"Ningún año había pasado esto, es la primera vez que aparecemos en este listado y, de todas formas, es una cosa muy rara porque se presenta solo el alcalde y es el que sale. ¡Y da gracias a que se presenta porque nadie quiere!", dice con resignación. Atienza lleva doce años en el cargo y tiene ganas de tomarse un descanso: "Aquí nadie quiere asumir responsabilidades de ningún tipo porque todos tenemos nuestros trabajos y nuestros problemas. Ojalá se presentara alguien más y pudiéramos elegir, pero no va a ser el caso".

En Ruyales del Agua, asegura la alcaldesa, los empadronamientos que se han registrado se corresponden con casos de personas que efectivamente residen en el pueblo: "No sé si lo han hecho porque han cambiado de domicilio o por historias de teletrabajo, tampoco les he preguntado, pero les veo ir y venir, o sea, que estar, están. Hay otro señor que vive aquí hace 20 años, pero estaba empadronado en Burgos, y yo no le puedo decir ‘oiga, ¿por qué se ha empadronado usted justo ahora? Pero vamos, que las alegaciones que vamos a contestar es lo mismo que le estoy diciendo a usted: que realmente los que se han empadronado tienen domicilio y sí que están".

[Rebeca Atencia, la gallega discípula de la 'reina de los monos' Jane Goodall que rescata chimpancés en el Congo: "Esto es Jumanji"]

En Hinojares, un pequeño pueblo jienense perteneciente a la Sierra de Cazorla, la situación es parecida. Su alcalde, Marón Martínez, del PSOE, hace una parada rápida en el ayuntamiento para hablar con EL ESPAÑOL | Porfolio. Luego, tiene que marchar rápido a atender una avería de agua en una de sus pedanías: "En un pueblo tan pequeño el alcalde hace de albañil, de fontanero, de electricista y de todo. Así que yo no le he dicho a nadie nada, yo no tengo tiempo para eso", dice en relación a los nuevos empadronamientos que se han registrado en el pueblo y por los que Hinojares también ocupa un puesto en la lista del INE.

"Son gente que vuelve a su pueblo después de haber estado trabajando fuera, y nosotros no podemos negarnos a que una persona que es de aquí se empadrone; es más, bienvenido sea porque los pueblos se están perdiendo. Yo soy un retornado también, me he tirado 22 años en el extranjero, en Suiza, y luego ya vinimos aquí, invertimos y tenemos nuestra casa. Y aquí estamos, viviendo en estos pueblos tan bonitos en los que con cuatro cosillas nos apañamos", explica desde el consistorio.

"Son gente que vuelve a su pueblo después de haber estado trabajando fuera, y no podemos negarnos" Marón Martínez, alcalde de Hinojares (Jaén)

En cuanto a los requisitos que debe cumplir la pesona que desea empadronarse, el regidor asegura que les hacen "firmar una declaración jurada" de que efectivamente viven ahí y que toda esa documentación ya se la han remitido "tanto a la Junta Electoral de Jaén como a la Central", por lo que esperan que la situación se resuelva cuanto antes.

Por último, EL ESPAÑOL | Porfolio ha reiterado sus consultas al INE, sin obtener al cierre de este reportaje respuesta a una cuestión principal: cuáles son las posibles consecuencias para los votantes que se hayan empadronado de forma irregular en un municipio con intención de influir en su resultado electoral, o para los propios ayuntamientos que aparecen en su lista.

Relación de Entidades Locales que han registrado un incremento de electores, significativo y no justificado, comunicadas a la JEC en cumplimiento del artículo 30.c) de la LOREG

CÓDIGO DE EXPEDIENTE PROVINCIA ENTIDAD LOCAL MENOR ENTIDAD LOCAL MOTIVO DE LA

PUBLICACIÓN (*) CENSO CERRADO 02015202211/01 ALBACETE BARRAX 2 nov-22 02015202209/01 ALBACETE BARRAX 2 sep-22 02039202211/01 ALBACETE HIGUERUELA 1 nov-22 02039202209/01 ALBACETE HIGUERUELA 1 sep-22 02083202210/01 ALBACETE VILLAVALIENTE 2 oct-22 02083202209/01 ALBACETE VILLAVALIENTE 2 sep-22 09014202301/02 BURGOS DOBRO ALTOS (LOS) 1 ene-23 09014202301/03 BURGOS ESCOBADOS DE ARRIBA ALTOS (LOS) 1 ene-23 09014202212/02 BURGOS VILLAESCUSA DEL BUTRÓN ALTOS (LOS) 1 dic-22 09014202212/01 BURGOS ALTOS (LOS) 1 dic-22 09014202301/01 BURGOS ALTOS (LOS) 1 ene-23 09026202212/02 BURGOS AGES ARLANZÓN 1 dic-22 09030202212/02 BURGOS CUBILLO DEL CESAR AUSINES (LOS) 1 dic-22 09030202212/01 BURGOS AUSINES (LOS) 1 dic-22 09043202212/01 BURGOS BARRIO DE DÍAZ RUIZ BARRIOS DE BUREBA (LOS) 1 dic-22 09070202212/01 BURGOS CARAZO 1 dic-22 09094202211/01 BURGOS CEBRECOS 1 nov-22 09094202301/01 BURGOS CEBRECOS 1 ene-23 09109202212/02 BURGOS AGUILLO CONDADO DE TREVIÑO 1 dic-22 09109202212/01 BURGOS AÑASTRO CONDADO DE TREVIÑO 1 dic-22 09109202211/01 BURGOS AÑASTRO CONDADO DE TREVIÑO 1 nov-22 09110202301/01 BURGOS CONTRERAS 1 ene-23 09125202212/01 BURGOS VILLAGUTIERREZ ESTÉPAR 1 dic-22 09129202301/01 BURGOS FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN 1 ene-23 09194202301/01 BURGOS RUYALES DEL AGUA LERMA 1 ene-23 09906202212/04 BURGOS VILLANUEVA RIO UBIERNA MERINDAD DE RÍO UBIERNA 1 dic-22 09241202301/02 BURGOS QUINTANILLA-RIOPICO ORBANEJA RIOPICO 1 ene-23 09244202212/01 BURGOS PADRONES DE BUREBA 1 dic-22 09375202212/01 BURGOS TAMARÓN 1 dic-22 09375202301/01 BURGOS TAMARÓN 1 ene-23 09904202301/01 BURGOS MELGOSA VALLE DE LAS NAVAS 1 ene-23 09902202212/02 BURGOS ZUMEL VALLE DE SANTIBÁÑEZ 1 dic-22 09902202301/02 BURGOS ZUMEL VALLE DE SANTIBÁÑEZ 1 ene-23 09905202212/01 BURGOS VALDELATEJA VALLE DE SEDANO 1 dic-22 09412202301/01 BURGOS MONTEJO DE CEBAS VALLE DE TOBALINA 1 ene-23 09412202212/02 BURGOS REVILLA DE HERRÁN (LA) VALLE DE TOBALINA 1 dic-22 09412202301/02 BURGOS REVILLA DE HERRÁN (LA) VALLE DE TOBALINA 1 ene-23 09433202212/01 BURGOS VILLAGALIJO 1 dic-22 16196202211/01 CUENCA SANTA MARÍA DE LOS LLANOS 1 nov-22 16196202210/01 CUENCA SANTA MARÍA DE LOS LLANOS 1 oct-22 16271202210/01 CUENCA VILLARTA 2 oct-22 23042202210/01 JAÉN HINOJARES 2 oct-22 32022202212/01 OURENSE CASTRELO DE MIÑO 1 dic-22 32074202212/01 OURENSE SAN AMARO 2 dic-22 37024202301/01 SALAMANCA ALDEAVIEJA DE TORMES 1 ene-23 40084202209/01 SEGOVIA FUENTE EL OLMO DE ÍSCAR 1 sep-22 40120202211/01 SEGOVIA MARTÍN MUÑOZ DE LA DEHESA 2 nov-22 42082202212/01 SORIA ESTEPA DE SAN JUAN 1 dic-22 42127202212/01 SORIA NAFRÍA DE UCERO 1 dic-22 44055202210/01 TERUEL CAMARILLAS 2 oct-22 44055202208/01 TERUEL CAMARILLAS 1 ago-22 44055202207/01 TERUEL CAMARILLAS 1 jul-22

(*) Significado de los códigos de Motivo de la publicación.

1: Haber tenido respuesta del Ayuntamiento a los requerimientos de la OCE sobre incrementos del número de residentes significativos sin resultar justificados.

2: No haber tenido respuesta del Ayuntamiento a los requerimientos de la OCE en los plazos establecidos.

Sigue los temas que te interesan