La bronca del Congreso, según cada periódico

Los periodistas parlamentarios sueñan con ser Camba o Azorín, pero se ven frustrados porque con lo que ven en el Congreso no se puede hacer literatura. José Peláez, en ABC, define lo ocurrido ayer en el Parlamento como propio de una “tasca de borrachos” y dice que ya no se trata de recuperar el sentido de Estado, sino de recuperar el sentido del ridículo.

Incluso Raúl del Pozo, que lo ha visto todo, se sorprende cada semana con los debates. Reproduce en su columna de hoy el mensaje que mandó Fernández-Flórez a su periódico un día que debió de ser parecido al de ayer: “Señor director, envíe usted al Congreso en mi lugar a un cronista de sucesos. Yo no vuelvo más”.

Vayamos con los sucesos, vayamos con las sábanas. La Razón: “Más tensión en el pleno. Feijóo avisa a Sánchez de que será investigaado por los negocios de su mujer”. Moncloa contraatacó, por boca de María Jesús Montero, metiendo en la refriega a la novia del padre Feijóo. EL ESPAÑOL: “Sánchez advirtió a Feijóo de que tiene ‘más cosas’ sobre Eva Cárdenas”. “Y hay más cosas”, le decía el presidente al padre Feijóo después de las acusaciones lanzadas por la vicepresidenta Montero.

Parece que esas acusaciones se han diluido porque ningún medio próximo a la izquierda esta mañana se ha subido al carro de esas subvenciones que, según Moncloa, la empresa Sargadelos recibió de la Xunta de Galicia con Feijóo como presidente y Eva Cárdenas como empleada de la firma. El empresario ha enviado un comunicado a los medios desmintiendo tal punto.

Pero lo importante no es eso. Me dirijo al presidente Sánchez, que seguro nos estará escuchando. Eva Cárdenas no es la mujer del padre Feijóo, como dicen varios medios esta mañana. ¡Es la novia! Y lo es por una razón elemental: los curas no pueden casarse. Lo que pasa es que el aspecto de gestor del padre Feijóo nos llevó a hablar de su esposa, o quizá sea el prejuicio: ¿cómo un líder de derechas iba a tener un hijo sin estar casado?

El tono de guerra permanente utilizado por Sánchez, según revela Fernando Garea, divide al Gobierno y a sus socios. Estas personas en contra, que lo dicen fuera de micro, creen que la gresca siempre beneficia más a la oposición que al Gobierno.

De la novia al novio. Ha vuelto a montarse un follón con Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, que es portada en El País. Relata El País que dos de sus periodistas fueron ayer a la casa del novio, a preguntar en las inmediaciones si es verdad que el novio hizo unas obras ilegales. Fueron identificados por la policía y su nombre acabó en manos de Miguel Ángel. Este los difundió y dijo que habían estado acosando a vecinos y menores. El País dice: “Solo trataban de contrastar si la presidenta reside en una vivienda donde se ha hecho una obra ilegal”.

El editorial de El País señala a Miguel Ángel Rodríguez, pero no a Óscar Puente, más conocido en esta revista de prensa como Jimmy Dinamita. El editorial de ABC pide la dimisión de los dos. Julián Quirós, el director, escribe: “Su conducta los iguala. Suponen un peligro democrático”.

Ayer hubo una protesta contra Ayuso, la novia, frente a Génova. El Confidencial: “¡Asesina!” El Gobierno permitió la protesta contra Ayuso frente a la sede del PP. La Delegación del Gobierno, que hace un mes puso objeciones a una concentración de Falange en Ferraaz, no hizo lo propio con la marcha que exigía la dimisión de la presidenta”.

Hoy actúa Puigdemont en Elna, Francia, la localidad de donde salieron las urnas. El Mundo: “Puigdemont será candidato como ‘president legítimo’. Ultima el anuncio de su vuelta con la exiencia de recuperr el cargo que perdió con el 155”. El Confidencial: “El plan más arriesgado de Puigdemont. Cruzar la frontera escoltado por cientos de fieles. Su ‘Ja torno a ser aquí’ será e revulsivo electoral. ¿Será capaz el Gobierno de permitir la detención de un candidato cuya amnistía ha promovido el propio Gobierno?”. Puigdemont, levanta tu callado y abre las aguas.

Vamos a jugar ahora al cuponazo. EL ESPAÑOL: “Pere Aragonès dinamita la financiación autonómica de Sánchez: no se sentará más con el resto de CCAA”. El Mundo: “Aragonès avisa a Sánchez: “No voy a aceptar que Andalucía nos limite la financiación””. Y para rematar la solidaridad del govern de Cataluña, ABC: “Aragonès excluye las pensiones de la soberanía fiscal catalana para ahorrarse 5.000 millones”.

La propuesta no ha alterado sólo a las Comunidades dirigidas por el PP y alguna dirigida por el PSOE, sino también a los demás partidos nacionalistas. Porque, por mucho que estén unidos, el nacionalista quiere lo mejor para los suyos, no para los otros nacionalistas. Se ha cabreado el PNV, pero también, dice La Razón, Compromís, el BNG, la Chunta...

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.