La nueva amnistía de Sánchez y Puigdemont, según cada periódico

Es como si Sánchez hubiera necesitado el estallido de una trama de corrupción en su Gobierno para atar media legislatura. El presidente, enamorado de encontrar la supervivencia en los altos más oscuros del camino, acaba de firmar con Esquerra y Junts una amnistía cuando el caso Koldo alcanza su punto más álgido.

Los periódicos aparecen esta mañana inundados de la letra pequeña de este acuerdo y de novedades sobre un caso de corrupción cuyos indicios se van extendiendo y extendiendo por distintos ministerios y gobiernos autonómicos.

Empecemos por la amnistía. Porque, por primera vez desde que Sánchez gobierna, ya no existe ningún pudor a la hora de colocar el escudo del PSOE en un mismo papel junto al de Esquerra y Junts en relación a la medida de gracia. Es el amor a las puertas de la primavera y deberíamos estar contentos. “¡Vamos a la muerte por el camino del amor!”, escribió otro Rubén tan simpático como el que tengo enfrente, Rubén Darío.

Veamos la letra pequeña. Portada de El Mundo: la amnistía sólo excluye el terrorismo si ha causado graves vulneraciones del convenio europeo de Derechos Humanos, pero no si ha causado esas graves vulneraciones del Código Penal español. Cito: “Se borra la traición si no ha implicado ‘uso de la fuerza’ o ‘invasiones’ y solo se castiga la malversación si ha conllevado beneficio económico”.

Una vez más, Puigdemont entró a la negociación desnudo y salió con un traje a su medida. Sánchez, como recuerdan esta mañana la mayoría de los diarios, se ha vuelto a desdecir de su “firmeza”. Hace unos pocos telediarios exhibía su compromiso de “no tocar la ley”. Ignacio Camacho, en su columna de ABC, señala que el Gobierno coloca la corrupción institucional –la del procés, la que va a amnistiar– como “alivio” de la corrupción privada, la de nuestro Koldo.

Veamos cómo interpretan los periódicos esta reforma y posterior aprobación de la ley de amnistía. En las cabeceras más cercanas a Moncloa destacan que esto es simplemente una homologación al derecho europeo. Y me temo que ese va a ser el argumentario que va a desplegar desde hoy mismo el Gobierno. Similar por otra parte a cuando eliminaron la sedición y abarataron la malveresación y dijeron que era por parecernos a Europa.

El País: “La amnistía remite a las normas europeas sobre terrorismo”. Sin embargo, atención al subtítulo: “El texto elimina las referencias al Código Penal español”. ElDiario: “PSOE y Junts pactan ajustar los delitos de terrorismo y traición al derecho europeo”. Infolibre: “PSOE, Junts y ERC pactan una ley de amnistía acorde a la legalidad de la Unión Europea”. La Vanguardia: “La norma excluye del perdón el terrorismos y la alta traición tal y como los define Europa”.

Fijaos la leve diferencia en los titulares cuando se cruza el río. EL ESPAÑOL: “Sánchez cede a junts la amnistía total e inmediata que cubre terrorismo y traición”. El Confidencial: “Sánchez promete a Puigdemont una amnistía total al rebajar la definición de terrorismo”. El Mundo: “Sánchez da a Puigdemont amnistía total en plena crisis de corrupción”. La Razón: “Sánchez se pliega y despeja la vuelta de Puigdemont”. ABC: “El Gobierno vuelve a ceder y cierra el acuerdo de amnistía con Junts y ERC”.

Principal novedad de esta mañana en la trama Koldo: la aparición de Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, en la investigación. El Confidencial: “La trama del caso Koldo se extiende a los test PCR y afecta ya a Illa. La UCO descubre que la organización también cobró comisiones de un laboratorio especializado en los análisis de covid y que mantuvieron reuniones con el entonces jefe de Gabinete de Salvador Illa”. ¡Shop!

Más detalles sobre este asunto en EL ESPAÑOL. En los whatsapps intervenidos por la Guardia Civil, dos empresarios implicados dicen haberse reunido con, entrecomillo, “un gordo y un subnormal gay”, lo dicen refiriéndose a dos miembros del gabinete de Illa. ¡Shop! Después de esa cita, dicen: “El ministro dará el okey seguro”. ¡Shop! Y poco después aparece otro mensaje: “Nos acaban de avisar de que el ministro ha dado el okey. Estamos in”. ¡Shop!

Otra novedad importante que leo en la mayoría de diarios, por ejemplo en El País o La Razón: la Guardia Civil ha encontrado una libreta de Koldo donde quedan reflejados cobros en metálico, 10.000 euros recurrentes con los que “remuneraban sus servicios a la trama”. El dinero, tal y como reseñan los periódicos, “se canalizaba desde República Dominicana”.

En ABC, aparece otro empresario que debemos añadir a nuestro amplísimo dramatis personae: José Ruz. Titular: “Un constructor vinculado a Koldo y Aldama recibió contratos de Ábalos y Ximo Puig. Investigan un pago de 70.000 euros al comisionista de la trama y los encuentros de este empresario con Koldo”. Todo esto ha motivado, dice la crónica, que el gobierno valenciano, ahora en manos del PP, se haya puesto a revisar decenas de adjudicaciones socialistas por posibles irregularidades.

También en ABC veo cuáles fueron los socialistas autonómicos que dijeron no a la trama. Jehová, ¡aquí están los justos de Sodoma! En Asturias y Extremadura, Koldo y compañía lo intentaron, pero el negocio no prosperó. Y en Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha dijeron directamente que no. ¡Querido Koldo, por los viejos tiempos, saludos hasta Gomorra!

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.